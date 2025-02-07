Непереможний олімпійський чемпіон оцінив свою готовність до бою із Усиком
- Узбецький боксер Баходір Джалолов висловив готовність провести бій проти Олександра Усика.
- Джалолов припустив, скільки часу йому потрібно було б на підготовку до поєдинку.
Узбецький боксер надважкої ваги Баходір Джалолов поділився своїми майбутніми планами. Дворазовий олімпійський чемпіон припустив, чи міг би провести бій проти Олександра Усика.
30-річний боксер із Узбекистану запевнив, що із повагою ставиться до будь-якого свого суперника. За словами Баходіра Джалолова, він готовий вийти в один ринг проти усіх боксерів, тому чекає на великі поєдинки, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.
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Ще один боксер готовий побитись із Усиком
Джалолов зізнався, чи готовий він був би провести двобій із непереможним Олександром Усиком. Також у своєму коментарі узбецький боксер пригадав іншого олімпійського чемпіона Ентоні Джошуа.
Моя мета – виходити тільки на великі поєдинки з чемпіоном, інших варіантів немає. Якби мені дали два-три місяці, я був би готовий до бою з Усиком, це дружній виклик. Мені дуже цікаво порівняти свою силу з Усиком та Джошуа, тому що вони теж олімпійські чемпіони. Вони досягли великих успіхів у професійному боксі,
– сказав Баходір.
Нагадаємо, що Усик здобув своє олімпійське "золото" у Лондоні 2012-го року (вага до 91 кілограма). На цих же Іграх тріумфував і Джошуа, але у надважкій вазі.
Що відомо про Баходіра Джалолова
- Здобув олімпійське "золото" на Іграх у 2020-му та 2024-му роках.
- Джалолов є дворазовим чемпіоном світу 2019 та 2023. А своєю першу медаль на рівні ЧС здобув у 2015-му, коли завоював "бронзу" у Досі.
- Баходір – чемпіон Азійських ігор-2022 (вага понад 92 кілограми).
- Тричі перемагав на чемпіонатах Азії (2017, 2019 та 2021).
- На аматорському рівні провів 98 боїв, у яких здобув 87 перемог (19 – нокаутом), зазнавши 11 поразок.
- А от у професіоналах наразі є непереможним боксером – 14 боїв, в усіх здобував звитягу (усі – нокаутом).