Тайсона Ф'юрі тренує прибиральник – батько боксера видав "бомбу" про сина
- Джон Ф'юрі розкритикував тренера Тайсона Шугара Хілла Стюарда, заявивши, що без його допомоги Тайсон програв би Усику.
- Рішення Тайсона Ф'юрі повернутися в бокс спричинило конфлікти в родині, залишивши його без підтримки близьких.
Рішення Тайсона Ф'юрі відновити кар'єру боксера спричинило розкол в його родині. Батько спортсмена, Джон Ф'юрі, вирішив розповісти деталі про кар'єру сина, які досі були невідомими.
Цього разу Джон різко розкритикував тренера Ф'юрі Шугара Хілла Стюарда. Про це повідомляє Metro.
Що батько Ф'юрі сказав про тренера сина?
Він пригадав бій Тайсона проти Олександра Усика, коли українець ледь не нокаутував його сина.
"Якби я не був у куті, то в бою з Усиком Тайсон програв би в десятому раунді, намагаючись нокаутувати його потужними ударами", – сказав він.
Джон зазначив, що рівень Хілла значно гірший, аніж у легендарного тренера Емануеля Стюарда.
Він просто прибиральник у залі і завжди ним був. Шугар Хілл живе за рахунок імені свого дідуся чи ким він йому там був. Коли він прилетів сюди, у нього навіть не було 25 фунтів на квиток на літак,
– резюмував Ф'юрі.
Як рішення Ф'юрі вплинуло на його родину?
- Колишній чемпіон світу залишився без підтримки близьких йому людей після рішення повернутися у бокс. Ф'юрі зазначив, що рідні були проти його повернення на ринг.
- За словами Тайсона, його батько, дружина та брати певний час не розмовляли з ним і чітко дали зрозуміти свою позицію.
- Джон Ф'юрі визнав, що зараз має погані стосунки з сином. Він розкритикував можливий третій бій Тайсона з Усиком, вважаючи його безперспективним після двох поразок.
- Як відомо, вже 11 квітня 37-річний британський боксер проведе бій-повернення. За даними BoxRec, суперником Ф'юрі стане представник Росії Арсланбек Махмудов.
- Для Тайсона це буде 38 поєдинок на професійному рингу. Досі він програв тільки одному супернику – Олександру Усику.