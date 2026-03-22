Тайсона Ф'юрі тренує прибиральник – батько боксера видав "бомбу" про сина

Рішення Тайсона Ф'юрі відновити кар'єру боксера спричинило розкол в його родині. Батько спортсмена, Джон Ф'юрі, вирішив розповісти деталі про кар'єру сина, які досі були невідомими.

Цього разу Джон різко розкритикував тренера Ф'юрі Шугара Хілла Стюарда. Про це повідомляє Metro.

Що батько Ф'юрі сказав про тренера сина?

Він пригадав бій Тайсона проти Олександра Усика, коли українець ледь не нокаутував його сина.

"Якби я не був у куті, то в бою з Усиком Тайсон програв би в десятому раунді, намагаючись нокаутувати його потужними ударами", – сказав він.

Джон зазначив, що рівень Хілла значно гірший, аніж у легендарного тренера Емануеля Стюарда.

Він просто прибиральник у залі і завжди ним був. Шугар Хілл живе за рахунок імені свого дідуся чи ким він йому там був. Коли він прилетів сюди, у нього навіть не було 25 фунтів на квиток на літак,

– резюмував Ф'юрі.

Як рішення Ф'юрі вплинуло на його родину?