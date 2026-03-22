Тайсона Фьюри тренирует уборщик – отец боксера выдал "бомбу" о сыне
- Джон Фьюри раскритиковал тренера Тайсона Шугара Хилла Стюарда, заявив, что без его помощи Тайсон проиграл бы Усику.
- Решение Тайсона Фьюри вернуться в бокс повлекло конфликты в семье, оставив его без поддержки близких.
Решение Тайсона Фьюри возобновить карьеру боксера вызвало раскол в его семье. Отец спортсмена, Джон Фьюри, решил рассказать детали о карьере сына, которые до сих пор были неизвестными.
На этот раз Джон резко раскритиковал тренера Фьюри Шугара Хилла Стюарда. Об этом сообщает Metro.
Что отец Фьюри сказал о тренере сына?
Он вспомнил бой Тайсона против Александра Усика, когда украинец едва не нокаутировал его сына.
"Если бы я не был в углу, то в бою с Усиком Тайсон проиграл бы в десятом раунде, пытаясь нокаутировать его мощными ударами", – сказал он.
Джон отметил, что уровень Хилла значительно хуже, чем у легендарного тренера Эмануэля Стюарда.
Он просто уборщик в зале и всегда им был. Шугар Хилл живет за счет имени своего дедушки или кем он ему там был. Когда он прилетел сюда, у него даже не было 25 фунтов на билет на самолет,
– резюмировал Фьюри.
Как решение Фьюри повлияло на его семью?
- Бывший чемпион мира остался без поддержки близких ему людей людей после решения вернуться в бокс. Фьюри отметил, что родные были против его возвращения на ринг.
- По словам Тайсона, его отец, жена и братья определенное время не разговаривали с ним и четко дали понять свою позицию.
- Джон Фьюри признал, что сейчас имеет плохие отношения с сыном. Он раскритиковал возможный третий бой Тайсона с Усиком, считая его бесперспективным после двух поражений.
- Как известно, уже 11 апреля 37-летний британский боксер проведет бой-возвращение. По данным BoxRec, соперником Фьюри станет представитель России Арсланбек Махмудов.
- Для Тайсона это будет 38 поединок на профессиональном ринге. До сих пор он проиграл только одному сопернику – Александру Усику.