Джон Фьюри, отец Тайсона, критикует вероятный бой против Усика, сообщает Boxingnews 24. Он не верит, что его сын после двух поражений от украинца способен одержать победу в вероятном третьем поединке.

Смотрите также Это не Усик: Фьюри выйдет в ринг против боксера, который поиздевался над Кличко

Что отец Фьюри сказал о реванше с Усиком?

Джон Фьюри напомнил, что его сын уже полтора года вне ринга после того, как объявил о решении уйти из бокса, потерпев два поражения от Усика. Однако 11 апреля британец вернется на ринг, чтобы встретиться с Арсланбеком Махмудовым.

Отец спортсмена пожаловался, что некоторые люди вкладывают в голову его сына "всякий бред".

Усик становится сильнее, а Тайсон – слабее. Он никогда не сможет его победить,

– заявил Джон.

Фьюри-старший добавил, что у Тайсона большое эго, поэтому он не остановится, а люди, которые окружают боксера, готовы бросить Фьюри в бой с Усиком.

При этом отец признал, что сейчас имеет плохие отношения с сыном из-за его решения вернуться в бокс. Также решение Тайсона вернуться в бокс возмутило его жену.

Что известно о бое Усик – Фьюри?