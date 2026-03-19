Джон Фьюри, отец Тайсона, критикует вероятный бой против Усика, сообщает Boxingnews 24. Он не верит, что его сын после двух поражений от украинца способен одержать победу в вероятном третьем поединке.
Что отец Фьюри сказал о реванше с Усиком?
Джон Фьюри напомнил, что его сын уже полтора года вне ринга после того, как объявил о решении уйти из бокса, потерпев два поражения от Усика. Однако 11 апреля британец вернется на ринг, чтобы встретиться с Арсланбеком Махмудовым.
Отец спортсмена пожаловался, что некоторые люди вкладывают в голову его сына "всякий бред".
Усик становится сильнее, а Тайсон – слабее. Он никогда не сможет его победить,
– заявил Джон.
Фьюри-старший добавил, что у Тайсона большое эго, поэтому он не остановится, а люди, которые окружают боксера, готовы бросить Фьюри в бой с Усиком.
При этом отец признал, что сейчас имеет плохие отношения с сыном из-за его решения вернуться в бокс. Также решение Тайсона вернуться в бокс возмутило его жену.
Что известно о бое Усик – Фьюри?
Усик как и Фьюри свой следующий бой проведет осенью: 23 мая украинец встретится с сильнейшим кикбоксером планеты Рико Верховеном в поединке за титул WBC.
После этого, как анонсировал 39-летний украинец, он планирует встретиться с победителем противостояния за пояс WBO Фабио Уордли – Даниэль Дюбуа. Последним соперником в карьере Усика должен стать Фьюри.
Впрочем, по данным СМИ, в 2026 – 2027 годах в планах "Цыганского короля" бой против бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа. Стороны якобы уже заключили соглашение о поединке.
Сам Фьюри неоднократно заявлял, что хочет второго реванша с Усиком, ведь не согласен с результатами предыдущих боев. По данным BoxRec, украинец дважды победил единогласным решением судей.
Тайсон считает, что его едва ли не единственный шанс одержать победу – это нокаутировать до сих пор непобедимого чемпиона мира из Украины.
Однако эксперты по боксу ставят под сомнение целесообразность этого реванша. Бывший чемпион мира в полулегком весе Барри Макгиган не верит, что Тайсону удастся вернуть лучшую форму.