Джон Ф'юрі, батько Тайсона, критикує ймовірний бій проти Усика, повідомляє Boxingnews 24. Він не вірить, що його син після двох поразок від українця спроможний здобути перемогу у ймовірному третьому поєдинку.
Дивіться також Це не Усик: Ф'юрі вийде у ринг проти боксера, який познущався з Кличка
Що батько Ф'юрі сказав про реванш з Усиком?
Джон Ф'юрі нагадав, що його син вже півтора року поза рингом після того, як оголосив про рішення піти з боксу, зазнавши двох поразок від Усика. Однак 11 квітня британець повернеться на ринг, щоб зустрітися з Арсланбеком Махмудовим.
Батько спортсмена поскаржився, що деякі люди вкладають в голову його сина "всяку маячню".
Усик стає сильнішим, а Тайсон – слабшим. Він ніколи не зможе його перемогти,
– заявив Джон.
Ф'юрі-старший додав, що в Тайсона велике его, тому він не зупиниться, а люди, які оточують боксера, готові кинути Ф'юрі в бій з Усиком.
При цьому батько визнав, що зараз має погані стосунки з сином через його рішення повернутися у бокс. Також рішення Тайсона повернутися у бокс обурило його дружину.
Що відомо про бій Усик – Ф'юрі?
Усик як і Ф'юрі свій наступний бій проведе восени: 23 травня українець зустрінеться з найсильнішим кікбоксером планети Ріко Верховеном у поєдинку за титул WBC.
Після цього, як анонсував 39-річний українець, він планує зустрітися з переможцем протистояння за пояс WBO Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа. Останнім суперником у кар'єрі Усика має стати Ф'юрі.
Утім, за даними ЗМІ, у 2026 – 2027 роках у планах "Циганського короля" бій проти колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа. Сторони буцімто вже уклали угоду про поєдинок.
Сам Ф'юрі неодноразово заявляв, що прагне другого реваншу з Усиком, адже не погоджується з результатами попередніх боїв. За даними BoxRec, українець двічі переміг одноголосним рішенням суддів.
Тайсон вважає, що його чи не єдиний шанс здобути перемогу – це нокаутувати досі непереможного чемпіона світу з України.
Однак експерти з боксу ставлять під сумнів доцільність цього реваншу. Колишній чемпіон світу в напівлегкій вазі Баррі Макгіган не вірить, що Тайсону вдасться повернути кращу форму.