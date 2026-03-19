Джон Ф'юрі, батько Тайсона, критикує ймовірний бій проти Усика, повідомляє Boxingnews 24. Він не вірить, що його син після двох поразок від українця спроможний здобути перемогу у ймовірному третьому поєдинку.

Що батько Ф'юрі сказав про реванш з Усиком?

Джон Ф'юрі нагадав, що його син вже півтора року поза рингом після того, як оголосив про рішення піти з боксу, зазнавши двох поразок від Усика. Однак 11 квітня британець повернеться на ринг, щоб зустрітися з Арсланбеком Махмудовим.

Батько спортсмена поскаржився, що деякі люди вкладають в голову його сина "всяку маячню".

Усик стає сильнішим, а Тайсон – слабшим. Він ніколи не зможе його перемогти,

– заявив Джон.

Ф'юрі-старший додав, що в Тайсона велике его, тому він не зупиниться, а люди, які оточують боксера, готові кинути Ф'юрі в бій з Усиком.

При цьому батько визнав, що зараз має погані стосунки з сином через його рішення повернутися у бокс. Також рішення Тайсона повернутися у бокс обурило його дружину.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі?