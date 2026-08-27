Усику не залишили жодних шансів у бою проти "Нового Майка Тайсона"

Колишній чемпіон світу Біллі Джо Сондерс поділився думкою щодо гіпотетичного поєдинку між Олександром Усиком та Мозесом Ітаумою. Британець несподівано не залишив шансів українському спортсмену.

Ексчемпіон WBO пояснив, що наразі не дає шансів жодному надважковаговику проти 21-річного Ітауми, повідомляє talkSPORT.

Сондерс зробив заяву про бій Усик – Ітаума

Сондерс підкреслив, що хотів би побачити зустріч Усика з Ітаумою кілька років тому, однак тоді цей бій не міг відбутися.

Я б не хотів бачити цей бій – не зараз. Я хотів би побачити його два чи три роки тому, але тоді цього б не сталося,

– сказав спортсмен.

Він також висловив думку, що 39-річний Усик залишається у боксі заради заробітків.

"У кожного є свій кінцевий термін, і я вважаю, що Усик просто намагається залишатися у боксі заради грошей", – додав Сондерс.

Що відомо про наступний бій Ітауми

Нагадаємо, Ітаума 29 серпня вперше у своїй професійній кар'єрі буде битися за звання чемпіона світу. У Лондоні він зустрінеться з хорватським бійцем Філіпом Хрговичем за титул IBF.

Для "Нового Майка Тайсона", як називають британця, це буде 15-й поєдинок на профі-рингу. Усі попередні бої він виграв достроково.

Якщо Мозес переможе Хрговича, то стане другим наймолодшим чемпіоном світу у надважкій вазі з часів Майка Тайсона. "Залізний Майк" у віці 20 років, 4 місяців і 22 днів нокаутував Тревора Бербіка та завоював титул WBC.

Додамо, у межах шоу на лондонській O2 Arena свій поєдинок проведе відомий український боксер Денис Берінчик, який зустрінеться із Семом Ноуксом.