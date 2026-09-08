За його словами, постійні розмови про потенційну зустріч Ф'юрі та Джошуа вже втратили для нього інтерес. Про це боксер розповів у коментарі для talkSPORT Boxing.

Чому Аллен розкритикував Джошуа та Ф'юрі

На його думку, Ф'юрі та Джошуа перебувають на завершальному етапі кар'єр, тоді як увагу вболівальників мають отримувати молодші представники дивізіону.

Мені це вже набридло. Я по горло ситий цим, справді. Знаєте, Тайсон і Ентоні зустрінуться в бою – чудово. Коли поєдинок наблизиться, будуть пресконференції, і ми всі будемо його чекати з нетерпінням. Але зараз мені це не цікаво,

– сказав Аллен.

Британець закликав Тайсона та Ентоні, якщо вони хочуть залишатися частиною великого боксу, провести поєдинки проти перспективних представників надважкої ваги – Даніеля Дюбуа, Фабіо Вордлі чи Філіпа Хрговича.

Вони заслуговують на шанс брати участь у великих боях. Нехай виходять і б'ються з ними,

– додав Аллен.

Водночас боксер зазначив, що зараз його значно більше цікавлять молодші бійці дивізіону.

Але ці хлопці (Ф'юрі та Джошуа) вже відходять. Вони вже на завершенні кар'єри. Розумієте, вони майже за дверима. А коли є такі бійці, як Вордлі, Дюбуа та інші – саме вони зараз мене цікавлять як уболівальника, тому що я вболівальник,

– пояснив британець.

Ситуація з самим поєдинком Ф'юрі – Джошуа наразі залишається невизначеною. Бій планували провести 20 листопада в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden, однак переговори між сторонами, зайшли у глухий кут. Через це поєдинок можуть відкласти або взагалі скасувати.

Ба більше, Ф'юрі вже публічно звернувся до Олександра Усика із пропозицією провести третій бій у листопаді замість запланованого протистояння з Джошуа.