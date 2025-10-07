Чісора зробив доленосний прогноз для Усика на бій Паркер – Вордлі
- Дерек Чісора прогнозує перемогу Фабіо Вордлі нокаутом у бою проти Джозефа Паркера.
- Бій запланований на 25 жовтня 2025 року в Лондоні, а переможець отримає право змагатися з Усиком.
Британський ветеран боксу Дерек Чісора висловив свою думку щодо бою Джозефа Паркера проти Фабіо Вордлі. Британець зробив свій прогноз на переможця протистояння у Лондоні.
Дерек Чісора розповів, хто, на його думку, тріумфує у бою Паркер – Вордлі. Ветеран боксу зробив ставку на свого молодшого земляка, передає 24 Канал із посиланням на Seconds Out Boxing News.
Який прогноз зробив Чісора на бій Паркер – Вордлі?
На його думку, Фабіо Вордлі відправить Джозефа Паркера у нокаут.
Мій прогноз на бій Паркер – Вордлі: перемога Фабіо нокаутом. Він справжній звір і має що довести після останнього бою. Повірте, Паркер теж сильний, але переможе саме Вордлі. Це буде напружений поєдинок,
– сказав Чісора.
Цікаво, що Леннокс Льюїс розповів, що саме Паркер має найкращі шанси на перемогу над Усиком.
До слова, для Вордлі найближчий двобій стане 21-м у професіоналах. У попередніх поєдинках Фабіо здобув 19 перемог (18 – нокаутом) та розписав одну нічию із Фрейзером Кларком (31 березня 2024 року). Востаннє британець виходив у ринг на початку червня поточного року, коли переміг нокаутом австралійця Джастіса Гуні.
Натомість за спиною Джозефа Паркера 39 зустрічей, у яких він святкував 36 звитяг (24 – нокаутом) при 3-х поразках. Востаннє бився у лютому 2025-го, коли легко нокаутував Мартіна Баколе. Боксер із ДР Конго в останній момент замінив у протистоянні хворого Даніеля Дюбуа.
Що відомо про бій Паркер – Вордлі?
- Протистояння заплановане на 25 жовтня 2025 року у Лондоні.
- Промоутер Френк Воррен повідомляв, що на кону бою стоятиме право побитись із Усиком. Цю заяву голови промоутерської компанії процитувало видання BoxNation.
- Вордлі ще перед боєм запевнив, що його головною ціллю є здобуття звання чемпіона світу.