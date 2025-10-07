Чисора сделал судьбоносный прогноз для Усика на бой Паркер – Уордли
- Дерек Чисора прогнозирует победу Фабио Уордли нокаутом в бою против Джозефа Паркера.
- Бой запланирован на 25 октября 2025 года в Лондоне, а победитель получит право сразиться с Усиком.
Британский ветеран бокса Дерек Чисора высказал свое мнение относительно боя Джозефа Паркера против Фабио Уордли. Британец сделал свой прогноз на победителя противостояния в Лондоне.
Дерек Чисора рассказал, кто, по его мнению, торжествует в бою Паркер – Уордли. Ветеран бокса сделал ставку на своего младшего земляка, передает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out Boxing News.
К теме На кону право подраться с Усиком: ИИ дал прогноз на бой Паркер – Уордли
Какой прогноз сделал Чисора на бой Паркер – Уордли?
По его мнению, Фабио Уордли отправит Джозефа Паркера в нокаут.
Мой прогноз на бой Паркер – Уордли: победа Фабио нокаутом. Он настоящий зверь и ему есть что доказать после последнего боя. Поверьте, Паркер тоже сильный, но победит именно Уордли. Это будет напряженный поединок,
– сказал Чисора.
Интересно, что Леннокс Льюис рассказал, что именно Паркер имеет лучшие шансы на победу над Усиком.
К слову, для Уордли ближайший поединок станет 21-м в профессионалах. В предыдущих поединках Фабио одержал 19 побед (18 – нокаутом) и расписал одну ничью с Фрейзером Кларком (31 марта 2024 года). Последний раз британец выходил в ринг в начале июня текущего года, когда победил нокаутом австралийца Джастиса Гуни.
Зато за спиной Джозефа Паркера 39 встреч, в которых он праздновал 36 побед (24 – нокаутом) при 3-х поражениях. Последний раз дрался в феврале 2025-го, когда легко нокаутировал Мартина Баколе. Боксер из ДР Конго в последний момент заменил в противостоянии больного Даниэля Дюбуа.
Что известно о бое Паркер – Уордли?
- Противостояние запланировано на 25 октября 2025 года в Лондоне.
- Промоутер Фрэнк Уоррен сообщал, что на кону боя будет стоять право подраться с Усиком. Это заявление главы промоутерской компании процитировало издание BoxNation.
- Уордли еще перед боем заверил, что его главной целью является получение звания чемпиона мира.