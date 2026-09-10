Ексчемпіон світу зробив невтішний прогноз щодо бою Ф'юрі – Джошуа

Британські боксери Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі планували провести очний поєдинок у листопаді. Однак наразі залишається невизначеність щодо того, чи відбудеться бій, оскільки сторонам не вдається домовитися про місце його проведення.

Колишній чемпіон світу Джонні Нельсон сумнівається, що протистояння двох британців все ж стане реальністю. Про це він заявив у коментарі для Sky Sports.

Чи відбудеться бій Ф'юрі – Джошуа

За словами Нельсона, команда Джошуа має всі підстави наполягати на виконанні попередніх домовленостей і не йти на поступки щодо умов поєдинку.

Ні, я не думаю, що бій Ф'юрі – Джошуа відбудеться. Хіба що інша сторона вирішить поступитися й скаже: "Знаєте що, ми дамо вам те, чого ви хочете". Але я так не думаю,

– заявив він.

Експерт зазначив, що позиція Джошуа та його промоутерської компанії Matchroom Boxing є зрозумілою, адже сторони вже підписали контракт.

Вони підписали контракт, тож якщо збираються проводити цей бій, то скажуть: "Ось чого ми вимагали. Якщо ви не хочете цього робити – це вже ваша проблема",

– пояснив ексчемпіон.

Однією з причин такої позиції команди Джошуа він назвав останній виступ британця проти Крістіана Пренги, який, на його думку, не додав упевненості перед потенційним поєдинком із Ф'юрі.

Якби я був у команді Джошуа, я б вчинив так само, тому що його виступ проти Пренги не переконав мене на всі сто відсотків, що все складеться на нашу користь,

– сказав експерт.

Нельсон також вважає, що ситуація могла б виглядати інакше, якби аналогічний виступ у своєму останньому бою продемонстрував Ф'юрі.

Наразі головною проблемою залишаються розбіжності щодо місця проведення поєдинку. Раніше повідомлялося, що бій планували провести 20 листопада в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden, однак команда Джошуа наполягає на проведенні зустрічі в Лондоні.

До ситуації також долучився мер Лондона Садік Хан, який заявляв про готовність зробити все можливе, щоб повернути бій до Великої Британії.

За словами Нельсона, шансів на проведення поєдинку стає дедалі менше, якщо жодна зі сторін не погодиться поступитися своїми вимогами.

На тлі конфлікту навколо організації бою Ф'юрі вже заявив про його можливе скасування та кинув виклик Олександру Усику на третій поєдинок.