Боєць без титулів у боксі обіцяє "знести голову" Усику

Олександр Усик у наступному поєдинку зустрінеться з кікбоксером Ріко Верховеном. Напередодні бою нідерландець поділився очікуваннями від протистояння з непереможним українцем.

В інтерв'ю talkSPORT Boxing 37-річний Верховен пообіцяв "знести голову" Усику. Кікбоксер покладається на свої антропометричні дані, за якими переважає майбутнього суперника.

Що Верховен сказав про бій з Усиком?

"Збираюся знести йому голову. Ось що я зроблю. Як я вже казав, я важчий приблизно на 50 – 55 фунтів. Тобто щойно я по ньому влучу – це буде щось інше", – сказав Ріко.

Верховен, який проведе тільки другий бій за правилами боксу, зізнався, що зустріч з Усиком – це можливість для нього. Ба більше, він планує завдати українцю першої поразки на професійному рингу.

Я шокую світ перед пірамідами, у цій божевільній атмосфері,

– зазначив кікбоксер.

Спортсмен додав, що в кікбоксингу звик більше бити ногами, проте підкреслив, що його руки теж ховають неабияку силу.

"Коли я влучаю, я влучаю. Як я вже казав, за цими ударами стоїть велика маса", – заявив Верховен.

Що про шанси Верховена кажуть експерти?

Утім, на думку низки експертів, Верховену навряд чи вдасться перемогти Усика, рекорд якого на професійному рингу складає 24 перемоги, тоді як попередній бій Ріко в боксі відбувся у 2014 році.

Так, колишній абсолютний чемпіон світу та експерт з боксу Леннокс Льюїс у коментарі Pro Boxing Fans висловив сумнів, що Ріко має шанс на успіх у поєдинку проти українця.

Чесно кажучи, я не дуже знаю іншого хлопця (Верховена – 24 Канал), але знаю, що Олександр Усик ще ніколи не програвав. Тому я дивлюся на нього і не думаю, що зараз хтось може його перемогти,

– сказав Льюїс.

Однак з легендарним боксером не погоджується найсильніша людина світу Едді Холл. Стронгмен переконаний, що Верховен стане проблемою для Усика.

