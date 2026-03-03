"Це найбезглуздіше": зірковий ексчемпіон світу розніс бій Усик – Верховен

Наступним суперником Олександра Усика став кікбоксер Ріко Верховен, про що офіційно оголосили 27 лютого. Так званий кросовер-бій здійняв чимало шуму та критики.

Колишній чемпіон світу у двох дивізіонах Лоуренс Околі приєднався до критики. В інтерв'ю talkSPORT Boxing він назвав безглуздим рішення WBC санкціонувати бій за титул чемпіона світу між Усиком і Верховеном.

Чому Околі критикує бій Усик – Верховен?

На думку 33-річного британця, немає нічого дивного в тому, що українець вирішив зустрітися з кікбоксером, адже раніше Тайсон Ф'юрі бився проти чемпіона UFC Френсіса Нганну. Однак, коли йдеться про чемпіонський бій, Околі має іншу думку.

Не хочу перегнути палку щодо WBC, але є інші санкціонуючі органи. Є протоколи та процедури, всі платять санкціонуючі збори та роблять те, що повинні робити, щоб піднятися в рейтингу. І ви хочете свій шанс. Я не хочу вказувати, з ким він повинен битися, але це має бути зроблено своєчасно та зрушити дивізіон з місця,

– сказав боксер.

Околі також поскаржився, що з моменту попереднього бою Усика проти Даніеля Дюбуа у липні 2025 року минуло понад пів року. Відповідно британець сподівається, що після бою з Верховеном 39-річний українець дасть шанс комусь з претендентів, а не зробить паузу на рік.

Усик – Верховен: коли та де відбудеться бій?

Поєдинок між зірковими бійцями відбудеться 23 травня у Гізі (Єгипет). На кону бою стоятиме титул чемпіона світу за версією WBC, який з 2024 року належить Усику.

Світова боксерська рада вирішила санкціонувати титульний бій, хоча раніше планувала виготовити спеціальний пояс для переможця.

Зверніть увагу. За даними BoxRec, для Усика це буде 25-й бій на професійному ринзі – 24 попередні поєдинки він неодмінно вигравав. Натомість Верховен проведе тільки другий бій за правилами боксу з 2014 року. Нідерландець 12 років був чемпіоном світу з кікбоксингу та виграв 66 боїв, зазнавши всього 10 поразок.

Низка експертів критикують поєдинок, адже Верховен провів тільки один бій у боксі та отримав шанс здобути титул. Ба більше, якщо він переможе Усика, то встановить рекорд як спортсмен, який витратив найменшу кількість поєдинків до звання чемпіона світу.

Однак фахівці з боксу, зокрема колишній чемпіон світу Тоні Белью, переконаний, що Усик легко здобуде перемогу.