Для бою Усик – Верховен створять пояс з пірамідами замість чемпіонського – чому так сталося

Майбутній бій Олександра Усика проти Ріко Верховена зазнав критики через те, що нідерландець нібито вже в другому поєдинку отримав шанс стати чемпіоном світу. Однак на кону двобою, ймовірно, не буде чемпіонського поясу.

У пресрелізі до зустрічі йшлося, що боксери битимуть за пояс WBC. Але, як повідомляє Boxing Scene, титул не стоїть на кону бою.

Що буде на кону бою Усик – Верховен?

За повідомленням видання, жоден із титулів Усика наразі не стоїть на кону поєдинку проти Верховена. Інформацію про це підтвердив президент Світової боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман.

Як сказав Сулейман, організація підтримує цей бій та створить церемоніальний пояс з елементами єгипетських пірамід. Він нагадав, що раніше WBC вже підтримувала бій Тайсона Ф'юрі проти Френсіса Нганну.

Ми з великою повагою ставимося до Ріко як до легендарного чемпіона в надважкій вазі з кікбоксингу. На цей момент не було обговорення щодо запиту на захист титулу. Це лише спеціальна подія за участю чемпіона WBC у надважкій вазі,

– сказав Сулейман.

Зверніть увагу. Поєдинок Усик – Верховен відбудеться 23 травня в Гізі, Єгипет, за правилами боксу.

Чому бій Усика критикують?

Низка боксерів та експертів розкритикували поєдинок Усика з Верховеном, оскільки нідерландський кікбоксер отримав шанс на зустріч з чемпіоном світу вже в другому бою.

Наприклад, британський боксер Девід Аллен заявив, що є низка боксерів, які не тільки чекають на шанси зустрітися з Усиком, але й заслужили його.

Також поєдинок спричинив перепалку між оглядачем Майком Коппінджером та Фернандо Сабатіні. Останній розкритикував експерта, який підтримав бій Усика та Верховена.

Додамо, що чемпіон світу за версією WBO Фабіо Вордлі висловив розчарування, що українець обрав у суперники представника іншого виду спорту.

Натомість промоутер Френк Воррен у коментарі Sky Sports висловив думку, що українець обрав цей бій, адже хоче заробити гроші.