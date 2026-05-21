Усик проти Верховена: кому експерти прогнозують перемогу

Незабаром відбудеться перший бій Олександра Усика у 2026 році. Український боксер зустрінеться з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Оскільки це поєдинок спортсменів із різних видів єдиноборств, він викликав багато обговорень та прогнозів. 24 Канал зібрав усі експертні оцінки у цьому матеріалі.

Які прогнози на бій Усика проти Верховена зробили експерти?

Тоні Белью

Ексчемпіон світу прогнозує, що Усик здобуде дострокову перемогу у 6 – 8 раунді. За словами Белью, спершу Олександр кілька раундів буде спостерігати за фінтами Верховена та вивчати його рухи, а потім швидко здолає суперника завдяки значній перевазі у класі.

Сергій Дерев'янченко

Український боксер вважає Усика беззаперечним фаворитом бою, тоді як єдиним шансом для Верховена він називає випадковий "лакі-панч" у перших раундах, про що розповів у коментарі для Sport Express.

Том Аспіналл

Тимчасовий чемпіон UFC у важкій вазі закликає боксерську спільноту не недооцінювати нідерландця. Він відзначив, що Верховен – природний важковаговик із надпотужним ударом, який може дати йому реальний шанс на сенсаційний результат.

Даніель Лапін

Український непереможний боєць напівважкої ваги озвучив конкретні терміни завершення поєдинку. Він прогнозує дострокову перемогу Усика у 7 – 8 раунді.

Сергій Лапін

Директор команди Усика зазначає, що нідерландця не слід недооцінювати, однак його стиль добре прорахований. Лапін очікує, що Верховен з перших раундів спробує нав'язати силову боротьбу, використовуючи свої великі габарити, проте підкреслює, що Олександр вже стикався з набагато серйознішими викликами. Верховен буде діяти агресивно, але Усик повністю готовий.

Андрій Котельник

Ексчемпіон світу за версією WBA вважає бій легким для Усика. Він скептично ставиться до інтриги поєдинку і прогнозує дострокову перемогу Усика у другій половині бою. Котельник пояснює, в інтерв'ю для LuckyPunch, це тим, що Верховен прийшов з іншого виду спорту і має у професійному боксерському рекорді лише один матч. На його думку, шанси кікбоксера мінімальні, а сам поєдинок більше нагадує видовищне комерційне шоу, ніж серйозне спортивне протистояння.

Шейн Макгіган

Відомий британський тренер вважає Усика беззаперечним фаворитом зустрічі. На думку тренера, обмеженість Верховена суто у кікбоксерських навичках порівняно з елітою хевівейту не дозволить йому конкурувати з українцем.

Тайсон Ф'юрі

Незважаючи на потужність нідерландця, він впевнений, що Усика це не здивує. Український боксер уже не раз перемагав правшів з нокаутуючим ударом, серед яких були Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа. Британець підсумував: "Я вважаю, що в нього все буде добре".

Цікаво! Для цього протистояння Ріко Верховен готується під керівництвом Пітера Ф'юрі – дядька Тайсона.

Джаррелл Міллер

Американський боксер важкої ваги, визнав, що за статистикою та досвідом Усик є беззаперечним фаворитом. Проте він принципово підтримав свого друга. За словами Міллера, він знайомий із Ріко ще з часів спільних виступів у кікбоксерських промоушенах K-1 та Glory, тому в цьому мегафайті він ставить саме на нього.

Дмитро Сосновський

Колишній тренер збірної України з боксу у коментарі для 24 Каналу зазначив, що обговорювати фізичну перевагу Верховена безглуздо, адже Усик вже не раз перемагав більших за себе суперників. Крім того, експерт підкреслив, що нідерландець звик битися лише по 5 раундів у кікбоксингу.

