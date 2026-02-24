"Він хоче битися з найкращими": промоутер Ф'юрі сказав, за якої умови відбудеться бій із Усиком

Промоутер Тайсона Ф'юрі Френк Воррен заінтригував інформацією про те, чи відбудеться все ж третій бій його підопічного з Усиком. Він назвав умову, за якої протистояння матиме місце.

Промоутер Тайсона Ф'юрі розповів про плани свого підопічного на ютуб-каналі Frank Warren's Queensberry Promotions. Зокрема, він відповів, яких наступних суперників британець розглядає.

Важливо Лише у мріях Ф'юрі: чому третій бій з Усиком не має шансів

Що сказав Воррен про можливий бій із Усиком?

Воррен зазначив, що місія Ф'юрі бути перможцем. Він завжди прагнув бути номером один. Якщо Тайсон захоче продовжити кар'єру, то собі в опоненти він обиратиме тільки найкращих боксерів. Можливо, одного разу своїм суперником Ф'юрі обере й Усика.

Він захоче битися лише з найкращими. Надважка вага зараз буквально палає. Повернення Тайсона лише підливає олії у вогонь. Температура піднімається ще на кілька градусів. Попереду багато цікавих і справді якісних поєдинків,

– наголосив Воррен.

Промоутер Ф'юрі додав, що в британця був план провести бій із Ентоні Джошуа. Однак через ДТП Ентоні цей поєдинок перенесли. Утім далі буде видно, як усе складеться та чи відбудеться це протистояння взагалі.

Які існують думки про третій бій Усика проти Ф'юрі?

Видання DAZN вважає, що третій бій Усика проти Ф'юрі не має шансів відбутись. Журналісти зазначають, що в цьому протистоянні вже все зрозуміло. Їх вирішили 2 перемоги Усика у 2024 році. Там наголосили, що результати Ф'юрі проти українця не дозволяють йому сподіватись на третій бій.

Також журналісти впевнені, що немає жодної причини, через яку Усик прагнув би третьої зустрічі з британцем. Олександр Усик уже довів, що є найкращим боксером у світі та надовго закріпив за собою подібне звання.

Що Ф'юрі говорив про бій із Усиком: коротко