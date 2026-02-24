Промоутер Тайсона Фьюри рассказал о планах своего подопечного на ютуб-канале Frank Warren's Queensberry Promotions. В частности, он ответил, каких следующих соперников британец рассматривает.

Что сказал Уоррен о возможном бое с Усиком?

Уоррен отметил, что миссия Фьюри быть победителем. Он всегда стремился быть номером один. Если Тайсон захочет продолжить карьеру, то себе в оппоненты он будет выбирать только лучших боксеров. Возможно, однажды своим соперником Фьюри выберет и Усика.

Он захочет драться только с лучшими. Супертяжелый вес сейчас буквально пылает. Возвращение Тайсона только подливает масла в огонь. Температура поднимается еще на несколько градусов. Впереди много интересных и действительно качественных поединков,

– отметил Уоррен.

Промоутер Фьюри добавил, что у британца был план провести бой с Энтони Джошуа. Однако из-за ДТП Энтони этот поединок перенесли. Впрочем дальше будет видно, как все сложится и состоится ли это противостояние вообще.

Какие существуют мнения о третьем бое Усика против Фьюри?

Издание DAZN считает, что третий бой Усика против Фьюри не имеет шансов состояться. Журналисты отмечают, что в этом противостоянии уже все понятно. Их решили 2 победы Усика в 2024 году. Там отметили, что результаты Фьюри против украинца не позволяют ему надеяться на третий бой.

Также журналисты уверены, что нет ни одной причины, по которой Усик стремился бы третьей встречи с британцем. Александр Усик уже доказал, что является лучшим боксером в мире и надолго закрепил за собой подобное звание.

Что Фьюри говорил о бое с Усиком: коротко