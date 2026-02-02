Невелика та затишна квартира: який виглядав мав дім маленьких братів Кличків у Казахстані

Брати-боксери Віталій і Володимир Клички насправді народилися не в Україні. А малою батьківщиною спортсменів є Казахстан.

У 2013 році Клички побували на фіналі чемпіонату світу з боксу в Казахстані. Під час поїздки українці відвідали свій колишній дім, пише 24 Канал.

Яким був дім братів Кличків у Казахстані?

Після того, як спортсмени побували в Палаці спорту, вони поїхали в село Кулан (колишнє Лугове) у Жамбильській області. Саме тут сім'я боксерів жила в кінці 1970‑х років, коли батько служив там як військовий, а мама працювала вчителькою у тамтешній школі.

У мережі пригадали архівне відео, як брати побували в будинку, де колись жили, а також зустрілися з місцевими жителями, однокласниками та вчителями.

Старший брат Віталій народився в Киргизії, а молодший Володимир – у Семипалатинську. Як писав Forbes, Клички навіть навчалися у сільській школі. ЗМІ Казахстану писали, що в будинку, де колись жила сім'я боксерів, була розташована маленька православна парафія.

Зверніть увагу! На чемпіонаті світу з боксу у 2013 році Україна здобула одну медаль. Як йдеться у статті про турнір, Микола Буценко став бронзовим призером у ваговій категорії до 56 кілограмів.

Українські спортсмени подарували на згадку нинішнім мешканцям дому газову плиту й холодильник.

Будівля спортивної школи, де проходили перші тренування чемпіонів світу, не збереглася. Зате в селі залишилося багато однокласників і вчителів братів Кличків.

Чого брати Клички досягли в боксі?