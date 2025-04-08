"Не той бій, який я хочу бачити": Хірн розніс потенційний поєдинок Чісори проти Дюбуа

Дерек Чісора хоче провести свій ювілейний 50-й бій у професіоналах проти топового гіганта хевівейту. Серед потенційних суперників "Dey Boy" розглядає Олександра Усика, Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа.

Однак мало хто вірить у те, що 41-річний ветеран боксу отримує поєдинок проти когось із бажаних опонентів. Промоутер Едді Хірн прокоментував можливу битву Дерека Чісори проти Даніеля Дюбуа, інформує 24 Канал із посиланням на SecondsOut Boxing News.

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Думка Едді Хірна

Відомий менеджер зауважив, що Чісора вже двічі поборовся за титул чемпіона світу. Однак запевнив, що Дюбуа взагалі не підходить за стилем ведення боксу Дереку. Хірн заявив, що не хотів би побачити в одному ринзі Чісору та "Динаміта".

Чісора уже двічі бився за титул чемпіона світу. Дюбуа – це поганий суперник для нього. Це не той бій, який я хочу бачити. Але якщо Чісора заслужив на такий бій, то хіба це його вина? Вся річ у стилі. Є боксери, які добре підходять Чісорі, а є ті, які ні. Дюбуа йому погано підходить, але це не скасовує той факт, що Дерек – легенда,

– сказав Хірн.

Нагадаємо, що коуч Дон Чарльз застеріг Дерека від цього поєдинку із Дюбуа. А от Ділліан Вайт заявив, що у Чісори можуть виникнути великі проблеми, якщо він поб'ється із "Динамітом".

Попри такі застереження та відмов Чісора не відкидає варіанту із боєм проти Дюбуа. Дерек додав, що хотів би побитись із Даніелем на лондонському "Вемблі". Ймовірно, що ювілейний 50-й бій стане для Дерека Чісори останнім у професійній кар'єрі.

За спиною 41-річного боксера 36 перемог (23 – нокаутом) при 13 поразок у 49-ти боях.