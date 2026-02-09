Відомий боксер на весь світ принизив братів Кличків: вперше стала відома причина конфлікту

Британський боксер Дерек Чісора пригадав скандальний бій проти колишнього чемпіона WBC у надважкій вазі Віталія Кличка. Поєдинку передували вчинки Чісори, які ледь не поставили під загрозу проведення зустрічі.

Британець вперше пояснив два свої вчинки: чому дав ляпас Віталію Кличку, а також, чому плюнув в обличчя його брату Володимиру. Про це Чісора розповів у коментарі BoxingScene.

Чому Чісора дав ляпас Кличку?

Передусім 42-річний боксер перепросив за свої вчинки у двох українських спортсменів. Пояснюючи ляпас Кличку-старшому, Чісора заявив, що був обурений через скасування поєдинку.

З братами Кличками я готувався до першого бою шість місяців, витратив купу грошей, так і не повернув їх, а вони просто скасували бій, коли я вже приїхав до Німеччини. Під час битви поглядів я подумав: ну й чорт із ним, я його вдарю. І я його вдарив – зараз про це шкодую. Якщо він це дивиться, я перепрошую за той ляпас,

– сказав британець.

Як Чісора дав ляпас Кличку: дивіться відео

Чому скасували бій? Спершу Чісора мав битися проти Володимира Кличка, але українець отримав травму і бій скасували. Згодом Дерек вийшов на ринг проти Віталія.

Безпосередньою під час вечора боксу Чісора відзначився ще одним скандальним вчинком. Він вийшов у ринг та плюнув в обличчя Володимиру Кличку.

"А потім у ринзі я знову побачив брата – Володимира. Думаю: та пішло воно все, і я плюнув у нього. Про це я теж шкодую і прошу вибачення. А після поразки я подумав: я програв бій, але не розгромно. Мені потрібен ще один великий гонорар. І кого я бачу? Девіда Хея – і тільки Девіда Хея. Це хороший гонорар. Це гроші", – сказав Чісора.

Чісора плюнув у Володимира Кличка: дивіться відео

У лютому 2012 року Віталій переміг Дерека одноголосним рішенням суддів.

Що далі для Чісори?