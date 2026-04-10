"Добре себе покаже": кого Чісора вважає гідним суперником для Усика

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора назвав спортсмена, який стане гідним суперником для Олександра Усика. Українець мав проводити з ним бій, але домовитись про це не вдалось.

Своїми думками Дерек Чісора поділився в коментарі виданню Boxing news online. Саме цьому боксера Чісора поступився у своєму попередньому поєдинку.

Кого Чісора вважає гідним суперником для Усика?

Дерек Чісора розповів, що Деонтей Вайлдер провів би гідний бій на рингу проти Олександра Усика. Британець вважає, що американський спортсмен добре себе покаже. За словами Чісори, в Деонтея є сила, а ще в нього є міць у перших трьох раундах.

Потім він, щоправда, трохи здає, але цей удар у нього є завжди,

– зауважив Чісора.

Він наголосив, що це об'єктивна характеристика його нещодавнього опонента. Це того, чого у Вайлдера не забрати. Слід зазначити, що Вайлдер і Чісора провели повний 12-раундовий бій. Американець переміг роздільним рішенням суддів.

Чому бій між Усиком і Вайлдером не відбувся?

Олександр Усик відмовився від бою проти Деонтея Вайлдера через тривалі перемовини, які так і не увінчались успіхом. Американець швиденько знайшов заміну українцю в особі Дерека Чісори. Між іншим, потому переможця бою між спортсменом із Британії та США називали наступним суперником Усика.

У команді Усика зазначали, що про бій із Вайлдером майже домовились. Ба навіть він мав пройти на території Деонтея, тобто, в США. Однак перемовини тривали надто довго. Хоча менеджери Усика зазначають, що для боксу це звичне явище.

Останні новини про Олександра Усика: коротко