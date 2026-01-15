Карл Фремптон пояснив, чому Ф'юрі вирішив знову битися. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на British Boxing News.

Чому Ф'юрі повертається у бокс?

Експерт назвав просту причину, чому Ф'юрі планує знову битися. На його думку, "Циганський король" просто любить бокс.

Думаю, він просто любить бокс. Як на мене, тут не може бути жодних сумнівів. Навіть коли він оголошує про вихід на пенсію, ми постійно бачимо його на пробіжці чи залі. Думаю, для нього важливо залишатися активним. Важливо чимось зайняти свій розум,

– сказав Фремптон.

Відзначимо, що Ф'юрі остаточно не визначився із суперником. Наразі британського боксера пов'язують з низкою опонентів.

З ким може побитися Ф'юрі?

"Циганський король" заявляв, що знову готовий стати чемпіоном світу. Він говорив, шо не проти побитися з Фабіо Вордлі, який володіє титулом WBO, натомість британець теж зацікавлений у бою з Ф'юрі.

Тривалий час у боксерській спільноті обговорювався бій між Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Хоча наразі невідомо, чи повернеться "Ей Джей" у бокс після моторошної ДТП у Нігерії, але шанси побачити Тайсона у рингу з ним зберігається.

Також колишній чемпіон світу може побитися з Арсланбеком Махмудовим. Про бій з росіянином говорив промоутер Ф'юрі – Френк Воррен.

Окрім того, можливо, Ф'юрі проведе третій бій проти Олександра Усика, попри те, що українець обрав битися з Вайлдером. Шанси на трилогію зберігаються, адже за словами багатьох експертів поєдинок принесе чималі кошти обом сторонам.

Додамо, що нещодавно Вордлі висловився щодо Ф'юрі. Британський боксер зробив гучну заяву щодо ексчемпіона світу.

Що сказав Вордлі про Ф'юрі?

Чемпіон світу WBO у коментарі Boxing Scene заявив, що нокаутує більш іменитого земляка в очному протистоянні.

Все буде так, як і в інших боях – я відправлю його в нокаут. Можливо, мені доведеться прийняти кілька ударів, можливо, програти кілька раундів, щось таке. Але в 10-му, 11-му, можливо, я збережу сили і для 12-го... Я вже пройшов 10-й, 11-й, тож, можливо, цього разу я збережу сили для 12-го, а потім витягну козир з рукава.