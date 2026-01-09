Едді Хірн попросив дати спокій Ентоні Джошуа. За словами промоутера, зараз британському боксеру потрібен час та усамітнення, тому найближчим часом не слід чекати жодних заяв про кар'єру, передає 24 Канал із посиланням на talkSPORT Boxing.

До теми "Емоційне потрясіння": відомий коуч розповів про вплив ДТП на Джошуа, у якій загинули тренери

Які подальші плани Джошуа після аварії?

Голова компанії "Matchroom Sport" впевнений, що на цьому етапі правильно буде утриматись від будь-яких коментарів. Все через трагічну загибель тренерів-друзів Ентоні.

Зараз йому потрібні час та усамітнення, тому від нас не буде жодних заяв щодо кар’єри, наступних боїв тощо. Він має відновитися як фізично, так і емоційно. Наразі тут нема чого обговорювати. Давайте дамо йому спокій. Помолимося за нього та за родини, які постраждали внаслідок цього жахливого інциденту,

– заявив Хірн.

Раніше видання Boxing Scene повідомило реакцію промоутера Ентоні на слова дядька Джошуа про закінчення кар'єри боксера. Хірн ніяк не пояснив слова родича Ей Джея.

Джошуа закінчить кар'єру боксера?

Дядько супертяжа Адедамола Джошуа натякав на відхід Ентоні на пенсію після такої моторошної аварії.

"Щоразу, коли він виходить на ринг, нас переповнюють емоції. Щоразу, коли він падає, у нас немов серце виривається з грудей. Усі ці переживання під час його боїв – це занадто велика травма і для нас. Тепер, коли він сказав, що йде під найгучніші овації, ми щасливі", – процитувало слова родича Джошуа портал The Punch.

Як смертельна ДТП вплине на Джошуа?