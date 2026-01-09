Эдди Хирн попросил оставить в покое Энтони Джошуа. По словам промоутера, сейчас британскому боксеру нужно время и уединение, поэтому в ближайшее время не следует ждать никаких заявлений о карьере, передает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT Boxing.

Какие дальнейшие планы Джошуа после аварии?

Глава компании "Matchroom Sport" уверен, что на этом этапе правильно будет воздержаться от любых комментариев. Все из-за трагической гибели тренеров-друзей Энтони.

Сейчас ему нужны время и уединение, поэтому от нас не будет никаких заявлений о карьере, следующих боев и тому подобное. Он должен восстановиться как физически, так и эмоционально. Сейчас здесь нечего обсуждать. Давайте оставим его в покое. Помолимся за него и за семьи, пострадавших в результате этого ужасного инцидента,

– заявил Хирн.

Ранее издание Boxing Scene сообщило реакцию промоутера Энтони на слова дяди Джошуа об окончании карьеры боксера. Хирн никак не объяснил слова родственника Эй Джея.

Джошуа закончит карьеру боксера?

Дядя супертяжа Адедамола Джошуа намекал на уход Энтони на пенсию после такой жуткой аварии.

"Каждый раз, когда он выходит на ринг, нас переполняют эмоции. Каждый раз, когда он падает, у нас словно сердце вырывается из груди. Все эти переживания во время его боев – это слишком большая травма и для нас. Теперь, когда он сказал, что уходит под самые громкие овации, мы счастливы", – процитировало слова родственника Джошуа портал The Punch.

Как смертельное ДТП повлияет на Джошуа?