Эдди Хирн попросил оставить в покое Энтони Джошуа. По словам промоутера, сейчас британскому боксеру нужно время и уединение, поэтому в ближайшее время не следует ждать никаких заявлений о карьере, передает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT Boxing.
К теме"Эмоциональное потрясение": известный коуч рассказал о влиянии ДТП на Джошуа, в котором погибли тренеры
Какие дальнейшие планы Джошуа после аварии?
Глава компании "Matchroom Sport" уверен, что на этом этапе правильно будет воздержаться от любых комментариев. Все из-за трагической гибели тренеров-друзей Энтони.
Сейчас ему нужны время и уединение, поэтому от нас не будет никаких заявлений о карьере, следующих боев и тому подобное. Он должен восстановиться как физически, так и эмоционально. Сейчас здесь нечего обсуждать. Давайте оставим его в покое. Помолимся за него и за семьи, пострадавших в результате этого ужасного инцидента,
– заявил Хирн.
Ранее издание Boxing Scene сообщило реакцию промоутера Энтони на слова дяди Джошуа об окончании карьеры боксера. Хирн никак не объяснил слова родственника Эй Джея.
Джошуа закончит карьеру боксера?
Дядя супертяжа Адедамола Джошуа намекал на уход Энтони на пенсию после такой жуткой аварии.
"Каждый раз, когда он выходит на ринг, нас переполняют эмоции. Каждый раз, когда он падает, у нас словно сердце вырывается из груди. Все эти переживания во время его боев – это слишком большая травма и для нас. Теперь, когда он сказал, что уходит под самые громкие овации, мы счастливы", – процитировало слова родственника Джошуа портал The Punch.
Как смертельное ДТП повлияет на Джошуа?
Ужасная авария с боксером произошла на автомагистрали Лагос-Ибидан в Макуни, штат Огун 29 декабря 2025 года. Сообщалось, что внедорожным Lexus, в котором находился Джошуа, превысил скорость, пошел на обгон и влетел в припаркованный на обочине грузовик. Впоследствии стала известна еще одна возможная версия ДТП – разрыв шины.
Джошуа "родился в рубашке". Энтони за мгновение до ДТП пересел с переднего места и оказался позади водителя, который тоже выжил. Последнего выписали из больницы и взяли под стражу, выдвинув аж четыре обвинения.
Портал GB News предполагал, что полученные травмы Джошуа могут быть значительно серьезнее, чем ранее сообщалось в официальных органах. Однако Энтони быстро выписали и он был на похоронах друзей, погибших в этом ДТП.
В то же время промоутер Фрэнк Уоррен не исключил что эта авария может не только сорвать возможную британскую битву против Тайсона Фьюри, но и вообще повлиять на боксерскую карьеру Эй Джея.