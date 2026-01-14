Експерти обрали найцікавішого суперника для Олександра Усика. Він як і український "Король хевівейту" не програвав жодного поєдинку у кар'єрі, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News 24.

З ким повинен битися Усик?

Експерти порталу Boxing News 24 вважають, що Усик повинен зустрітися з Агітом Кабаєлом в очному протистоянні. Оскільки йому немає сенсу битися проти Ентоні Джошуа, Даніеля Дюбуа, а також Тайсона Ф'юрі, адже українець кожного перемагав двічі.

Вони також визначили головні якості німецького боксера. Проте все ж залишається під сумнівом, чи зможе Кабаєл вистояти проти українського "Короля хевівейту" і не зламатися.

Кабаєла можна назвати найцікавішим суперником для Усика серед претендентів на титул. Він готовий тиснути, непогано захищається і є дисциплінованим боксером. Його стиль підходить сучасному, не дуже швидкому боксу супертяжів. Однак є сумніви, чи зможе він стримати такого елітного технаря, як Усик,

– зазначили експерти.

Нагадаємо, що Кабаєл мріє про бій з Усиком. Нещодавно він пояснив, чому повинен битися проти українського чемпіона.

Чому Кабаєл має битися проти Усика?

Кабаєл у коментарі Ring Magazine заявив, що має битися проти Усика, адже вони жодного разу не програвали за кар'єру.

"Я вважаю, що для мене найбільший бій буде проти Усика. Він ніколи не програвав у своїй кар'єрі. Я ніколи не програвав. Чому ні? Чому не Кабаєл проти Усика?", – сказав німецький боксер.

Зазначимо, що 10 січня 2026 року Кабаєл переміг Даміана Книбу. Після бою в ефірі DAZN він ще раз наголосив на поєдинку з Усиком.

"Я так довго чекав на цей титульний бій. Я побив трьох монстрів на шоу Riyadh Season. Дайте мені бій за титул чемпіона світу. Я готовий", – заявив Агіт.

Що відомо про наступний поєдинок Усика?