"Китайський гігант" кинув виклик чемпіону світу, якого побив Усик

Чжан Чжилей не планує завершувати боксерську кар'єру. Ветеран хевівейту має наміри далі проводити виступи у професійному ринзі.

"Китайський гігант" назвав бажаного суперника, з яким хотів би розділити ринг. 42-річний боксер не проти побитись із колишнім чемпіоном світу, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News 24.

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Серйозний суперник

Чжан Чжилей запросив у ринг британця Ентоні Джошуа. Зі слів, представника Китаю, якщо Ей Джей зацікавлений битись, то йому не важливо, де та у який час провести поєдинок.

"Китайський гігант" висловив сподівання, що британський боксер погодиться битись із ним. 42-річний ветеран хевівейту також розповів про свою мрію.

Моя мрія ще не здійснена. Я все ще рухаюсь до неї. Я все ще на шляху до того, щоб стати найкращим чемпіоном світу. Я за крок від цієї мети,

– сказав Чжилей.

Нагадаємо, що Чжан Чжилей востаннє бився у лютому цього року. Тоді китаєць поступився німецькому боксеру Агіту Кабаєлу, опинившись у нокауті.

Ентоні Джошуа в останньому поєдинку зустрівся з Даніелем Дюбуа у вересні 2024 року. Ей Джей програв земляку технічним нокаутом у п'ятому раунді.