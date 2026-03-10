Стало відомо, який статус матиме наступний бій Лапіна

Даніель Лапін 21 березня проведе свій перший бій після перерви. Його суперником стане латвієць Крістапс Бульмейстерс. Організатори поєдинку повідомили, який статус матиме цей бій.

Титули IBF International та WBA Continental не будуть поставлені на кону у наступному поєдинку українського боксера. Як повідомляє Usyk 17 Promotions, бій Лапіна проти 33-річного Бульмейстерса матиме рейтинговий статус.

Що відомо про бій Лапіна проти Бульмейстерса?

Поєдинок Лапіна стане головною подією боксерського вечора, який відбудеться 21 березня та буде організований компанією Usyk 17 Promotions, повідомляє DAZN.

Латвієць має у професійному рекорді 18 боїв – 14 перемог та 4 поразки. П'ять перемог він оформив достроково.

Українець залишається непереможним: у його активі 12 перемог у 12 боях, з них чотири – нокаутом. Свій попередній поєдинок українець провів у липні минулого року, перемігши британця Льюїса Едмондсона.

Що нас очікує 21 березня на вечорі боксу?