Олімпійський призер з України проведе гучний бій у Лондоні

Український боксер Денис Берінчик офіційно проведе перший бій з лютого 2025 року. Срібний призер Олімпійських ігор 2012 року виступить на шоу компанії Queensberry Promotions, яка співпрацює з Тайсоном Ф'юрі.

Промоутерська компанія Френка Воррена 14 липня офіційно підтвердила, що суперником Берінчика стане британський боксер Сем Ноукс, повідомляє 24 Канал.

Коли наступний бій Берінчика

Поєдинок відбудеться 29 серпня в шоу, головною подією якого стане бій між "проспектом" надважкої ваги Мозесом Ітаумом та Філіпом Хрговичем. Вечір боксу прийме арена O2 у Лондоні.

Також Queensberry Promotions опублікувала офіційний постер бою Берінчик – Ноукс.

An all-action affair in the Capital



Sam Noakes comes head-to-head with former World Champion Denys Berinchyk in a blockbuster clash #MosesHrgovic | Aug 29 | The O2, London | Live on @DAZNBoxing pic.twitter.com/sUlNOtPDDH — Queensberry Promotions (@Queensberry) July 14, 2026

Нагадаємо, востаннє 38-річний українець проводив бій у лютому 2025 року, коли поступився нокаутом Кейшону Девісу, внаслідок чого втратив титул чемпіона світу WBO. Після цього Денис, для якого це була перша поразка у профі, переніс дві операції на плечі.

28-річний Ноукс востаннє боксував у травні, коли бився в рамках промоушену Top Tier у Лондоні. Він здобув перемогу над мексиканцем Беніто Санчесом Гарсією у двох раундах.

Сем претендував на титул чемпіона світу, але програв бій за вакантний пояс WBO Абдуллі Мейсону минулого року.