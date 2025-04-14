Зірковий "Бронзовий бомбардувальник" назвав бій, який точно стане реальним

Зірковий американський боксер Деонтей Вайлдер розповів, з ким точно вийде в один ринг. "Бронзовий бомбардувальник" переконаний, що поєдинок проти Ей Джея це питання часу.

39-річний боксер із США запевнив, що рано чи пізно прихильники боксу точно побачать його битву проти Ентоні Джошуа. Деонтей Вайлдер стверджує, що даний поєдинок не відбудеться у поточному році, пише 24 Канал із посиланням на Ringside24.

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З ким точно поб'ється Вайлдер

"Бронзовий бомбардувальник" назвав дедлайн цього протистояння.

Цей бій точно відбудеться, але не цього року, можливо, наступного. Мені потрібно спершу взяти себе в руки і, перш за все, довести собі, що я насправді такий хороший, як я думаю,

– заявив Вайлдер.

Раніше Деонтей розповів, скільки поєдинків планує провести до кінця 2025-го року.

Цікаво, що колишній чемпіон світу Кріс Алгієрі включив Вайлдера у список потенційних суперників Ентоні Джошуа.

Відзначимо, що востаннє Деонтей Вайлдер здобував перемогу восени 2022-го року, коли нокаутував у першому раунді Роберта Геленіуса з Фінляндії. Після чого зазнав поразок від Джозефа Паркера та Чжана Чжілея.

Наразі за спиною "Бронзового бомбардувальника" 48 боїв у професіоналах, у яких він переміг 43 рази (42 – нокаутом) та зазнав 4-х поразок. Перша битва у трилогії проти Тайсона Ф'юрі закінчилась нічиєю.