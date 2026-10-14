Британський боксер звинуватив команду Усика у проблемах Джошуа: що сталося

Британський боксер Дерек Чісора вважає, що невдачі Ентоні Джошуа у минулих поєдинках зумовлені помилками його наставників. Зокрема, йдеться про фахівців із команди Олександра Усика.

На його думку, вони намагалися повністю змінити фірмовий стиль "Ей-Джея" замість того, щоб розвивати його. Цими думками боксер поділився в інтерв'ю ютуб-каналу Sun Boxing.

Чісора розкритикував роботу Джошуа з українськими тренерами

Боксер також обговорив можливе протистояння Джошуа з кікбоксером Ріко Верховеном.

Якби "Ей-Джея" тренували ті українські хлопці, він би програв той бій. Проблема "Ей-Джея" в останніх кількох поєдинках полягала саме у співпраці з ними, бо вони намагалися його змінити. Йому дали "команду Б", намагаючись видати її за "команду А". А "команду А" звільнили,

– заявив Чісора.

Контекст співпраці Джошуа з українським штабом

Нагадаємо, що до попередніх боїв проти Джейка Пола та Крістіана Пренги британець готувався під керівництвом українського тренера Єгора Голуба та представників команди Усика. Під керівництвом українського штабу британський ексчемпіон провів два поєдинки.

У грудні 2025 року Джошуа нокаутував американського блогера. Згодом здобув перемогу над албанцем.

Проте у вересні, під час підготовки до масштабного поєдинку проти Тайсона Ф'юрі, Джошуа ухвалив рішення залишити табір українця та повернутися до свого колишнього британського тренера Бена Девісона.

Пізніше Джошуа офіційно підтвердив, що саме Девісон безпосередньо готуватиме його до поєдинку з Ф'юрі, який заплановано на 11 грудня. Водночас "Ей-Джей" зазначав, що Бен координуватиме роботу "у співпраці" з представниками команди Усика, хоча повноцінне перебування в таборі українського чемпіона боксер припинив.