Зірковий Чісора заговорив про закінчення кар'єри: скільки боїв залишилось провести перед пенсією
- Дерек Чісора планує завершити кар'єру після свого 50-го бою, який може бути проти чемпіона IBF Даніеля Дюбуа.
- Чісора має 36 перемог у 49 боях та розглядає свій наступний поєдинок як "останній танець".
- Останній бій Чісори відбувся в лютому 2025 року, коли він переміг Отто Валліна.
- Чісора раніше розглядав можливість проведення 50-го бою проти Олександра Усика, але змінив своє рішення.
Британський боксер Дерек Чісора зробив заяву щодо своєї майбутньої кар'єри. У 41-річного супертяжа залишився лише один великий поєдинок у професійній кар'єрі.
Ветеран боксу хоче красиво закінчити кар'єру після свого ювілейного 50-го бою на профі-рингу. Дерек Чісора запевнив, що наступний його двобій стане "останнім танцем", повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports.
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Чісора йде з професійного боксу
Чісора не відкидає варіанту проведення останнього бою проти чемпіона світу IBF Даніеля Дюбуа.
Я обманювати не буду: закінчую кар'єру після наступного бою. Останній танець – це кінець. Якщо вийде взяти титул, то я все одно йду. І я не про себе дбаю, а про свою дружину. Я пообіцяв, що один бій – і кінець. Не можна постійно говорити ще один бій, ще один бій. Звісно, хочу, щоб цей поєдинок був з Дюбуа за титул IBF. Це була б гарна історія,
– сказав Чісора.
Довідка. Наразі за спиною Дерека 36 перемог (23 – нокаутом) при 13 поразках у 49-ти боях. Жодної мирової.
Востаннє Чісора виходив у ринг у ніч проти 9-го лютого 2025-го року. У своєму останньому бою у Манчестері Дерек переміг за рішенням суддів шведа Отто Валліна – 114-112, 116-110, 117-109.
Відзначимо, що після цього переможного двобою "Del Boy" влаштував справжнє шоу із вибором наступного суперника. Місцеві глядачі проголосували за кандидатуру Олександра Усика, який у жовтні 2020-го переміг Дерека. Чісора певний час заявляв, що хоче провести 50-й бій проти непереможного українця, але тепер змінив свою риторику.