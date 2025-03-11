Президент UFC несподівано може зірвати грандіозний бій Усика

Алекс Перейра раніше заговорив про можливу битву із Олександром Усиком. Непереможний український боксер теж не проти вийти в один ринг проти суперзірки UFC.

Однак це бажане протистояння може не відбутись. Президент UFC Дейна Вайт прокоментував можливий бій Олександра Усика проти Алекса Перейри, пише 24 Канал із посиланням на Championship Rounds.

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Поєдинку Усик – Перейра може не бути

Очільник виступив із категоричною заявою щодо переходів бійців змішаних єдиноборств у бокс.

Бій Перейра – Усик? Так, у нас є бійці, які хочуть боксувати. Але я буквально не хочу бачити нікого з них у рингу. Боксери залишаться у боксі, а бійці ММА – у ММА,

– заявив Вайт.

Нагадаємо, що Перейра кинув виклик Усику, коли ще був у статусі чемпіона UFC. Але у ніч проти 9-го березня втратив пояс. Алекс сенсаційно поступився росіянину Магомеду Анкалаєву: 49-46, 48-47 (двічі).

Відзначимо, що Олександр Усик продовжує чекати офіційного оголошення свого наступного суперника. Ймовірно, що прихильники боксу побачать реванш проти Даніеля Дюбуа після перемоги над британцем влітку 2023-го.

Вже навіть була інформація, що команди Усика та Дюбуа провели попередні перемовини.