Джошуа відверто розповів, кого ненавидить у боксі
- Ентоні Джошуа висловив ненависть до Ділліана Вайта, з яким бився в 2015 році на арені "O2" у Лондоні, здобувши перемогу в сьомому раунді.
- Джошуа має 28 перемог у 32 боях, тоді як Вайт має 30 перемог у 33 боях; очікується повернення Джошуа на ринг у вересні або грудні 2025 року після проблем з ліктем.
Колишній чемпіон світу у хевівейті Ентоні Джошуа зробив відверте зізнання щодо своїх екссуперників. Британський боксер розповів, кого ненавидить із бійців.
Ентоні Джошуа у своїй професійній кар'єрі провів 32 поєдинки, тому Ей Джею є з кого обирати. 35-річний британський боксер запевнив, що серед бійців яких він не любить фігурує ім'я Ділліан Вайта, інформує 24 Канал із посиланням на GiveMeSport.
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Кого не любить Джошуа
Джошуа не приховує, що хотів би знищити Вайта на боксерському рингу.
Я ненавиджу Ділліана Вайта, хотів би його розгромити на рингу,
– заявив Ентоні.
Пригадаємо. Джошуа бився проти Вайта 12 грудня 2015 року. Поєдинок відбувся на британській арені "O2" у Лондоні. Ентоні у 7-му раунді "вимкнув світло" Ділліану, здобувши дострокову перемогу. Тоді Ей Джей провів успішний захист поясу WBC International та Commonwealth у важкій вазі, а також завоював вакантний BBBofC у цьому ж дивізіоні. Це була 15-та поспіль перемога для Джошуа.
До слова, Джошуа у 32-х боях виграв 28 разів (25 – нокаутом), зазнавши 4-х поразок. Натомість Ділліан Вайт провів у професіоналах 33 зустрічі: 30 звитяг (20 – нокаутом) при 3-х фіаско.
Нагадаємо, що у поточному році планується повернення у профі-ринг Джошуа. В Ентоні були проблеми із ліктем. Очікується, що камбек Ей Джея у ринг відбудеться у вересні або грудні 2025-го.