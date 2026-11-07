Не бокс: чим заробляють на життя діти Віталія Кличка

Троє дітей Віталія Кличка та його колишньої дружини Наталії Єгорової обрали власний шлях у житті, який не пов'язаний із професійною діяльністю батька. Наразі вони мешкають за кордоном, навчаються та будують кар'єру в різних галузях.

Фінанси, психологія та професійний баскетбол – чим займаються діти відомого боксера та які напрямки обрали для майбутнього, розповість 24 Канал.

Старший син Єгор-Даніель Кличко – кар'єра у фінансах

26-річний Єгор-Даніель Кличко вирішив не продовжувати спортивну справу батька та свого дядька Володимира Кличка. Натомість він зацікавився бізнесом і фінансами.

Він навчався у Великій Британії, зокрема закінчив Лондонську школу економіки та політичних наук (LSE), де здобував знання у сфері бізнесу, менеджменту та фінансів.

Після завершення навчання Єгор обрав професійну діяльність у трейдингу. Нині він працює у великій трейдинговій компанії у Великій Британії та веде переважно непублічний спосіб життя.

Віталій Кличко зі старшим сином / Фото інстаграм vitaliyklitschko

Єлизавета-Вікторія Кличко – майбутня психологиня

Єдина донька Віталія Кличка та Наталії Єгорової, якій незабаром виповниться 24 роки, пов'язала своє майбутнє з психологією.

Єлизавета мешкає в Нідерландах, де здобуває вищу освіту за обраним напрямком. Дівчина планує стати професійною психологинею.

Її мати підтримує вибір доньки та переконана, що з часом вона стане чудовою фахівчинею у своїй галузі. Як і старший брат, Єлизавета не прагне публічності та рідко з'являється в інформаційному просторі.

Єгорова з донькою / Фото інстаграм natalia_yegorova

Максим Кличко – професійний баскетболіст у США

Наймолодший син експодружжя, 21-річний Максим-Олександр Кличко, єдиний із дітей обрав професійний спорт. Проте, на відміну від батька та дядька, він вирішив пов'язати життя не з боксом, а з баскетболом.

Юнак має виняткові фізичні дані: його зріст становить понад 216 сантиметрів. Раніше Максим виступав у Франції за клуб Монако, а згодом продовжив спортивну кар'єру у США.

Нині він грає за команду Університету Східної Кароліни, у першому дивізіоні студентської баскетбольної ліги NCAA. Крім того, Максим представляє Україну на міжнародному рівні у складі національної збірної з баскетболу.

Максим Кличко / Фото інстаграм maximklitschko1

Діти підтримують близькі стосунки попри життя в різних країнах

За словами Єгорової, попри те, що всі троє дітей нині живуть у різних країнах, вони зберігають близькі стосунки та підтримують одне одного.

Нагадаємо, Кличко та Єгорова перебували у шлюбі понад 25 років. Пара одружилася у 1996 році, у них народилося троє дітей: Єгор-Даніель, Єлизавета-Вікторія та Максим-Олександр. Про розлучення колишнього подружжя стало відомо у серпні 2022 року.