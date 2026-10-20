Відомий тренер пояснив, чому Дюбуа не варто втретє битися з Усиком

Британський тренер Домінік Інгл вважає, що чемпіону світу за версією WBO у надважкій вазі Даніелю Дюбуа не варто проводити третій поєдинок проти колишнього абсолютного чемпіона світу Олександра Усика. На його думку, українець знову матиме перевагу завдяки своїй технічній майстерності.

Він переконаний, що Дюбуа може вважатися найкращим надважковаговиком світу, однак лише за умови, що не зустрінеться з Усиком знову. Про це він розповів на ютуб-каналі Boxing King Media.

Чи відбудеться третій бій Усика з Дюбуа

Водночас Інгл припустив, що з віком український боксер може втратити частину своїх переваг. Зокрема, йдеться про швидкість реакції та фізичні кондиції.

Єдиний спосіб перемогти Даніеля Дюбуа – бути технічним бійцем, як Усик. Його не здолати грубою силою, адже він величезний хлопець. Щоб перемогти такого суперника, потрібно мати високу технічну майстерність. Усик дуже легко впорався з Даніелем Дюбуа – справді легко,

– заявив тренер.

Однак він наголосив, що технічні бійці на кшталт Усика традиційно мають перевагу над потужними суперниками, такими як Дюбуа.

Бійці на кшталт Усика завжди перемагатимуть таких, як Дюбуа, а такі, як Дюбуа, завжди перемагатимуть бійців на кшталт Фабіо Вордлі. Такий уже бокс,

– додав Інгл.

Нагадаємо, Усик двічі перемагав британця. У серпні 2023 року українець нокаутував Дюбуа в дев'ятому раунді, а в реванші в липні 2025-го достроково завершив бій уже в п'ятому раунді.

Попри ці поразки, Дюбуа прагне отримати третій шанс у протистоянні з українцем. Після перемоги над Фабіо Вордлі в жовтні британський боксер заявив про бажання знову зустрітися з Усиком, запевнивши, що зробив висновки з попередніх поєдинків.

Промоутер британця Френк Воррен також підтримав ідею трилогії. Він вважає, що з огляду на вік Усика та нинішній рівень британця третій бій міг би стати надзвичайно цікавим для світового боксу.