Дюбуа після нокауту від Усика знову може стати чемпіоном світу

Британський боксер Даніель Дюбуа, який двічі програв Олександру Усику, може знову стати чемпіоном світу. У команді чемпіона WBO Фабіо Вордлі розглядають "Динаміта" як можливого суперника.

Як повідомляє Sky Sports, команда Вордлі провела переговори про можливий захист титулу чемпіона світу WBO проти Дюбуа. Даніеля розглядають як можливого суперника через те, що у Фабіо зірвалися поєдинки з іншими боксерами.

Дивіться також Чи зможе Вайлдер перемогти Чісору і стати суперником Усика

Як Дюбуа може знову стати чемпіоном світу?

Менеджер Вордлі Майк Офо сказав, що Фабіо хотів битися з Усиком за всі пояси після перемоги над Джозефом Паркером, однак українець хоче зустрітися з Деонтеєм Вайлдером.

Також команда британця прагнули організувати бій з Чісорою або Вайлдером на 4 квітня, але вони вирішили зустрітися в очному двобої у Лондоні.

Що стосується Даніеля Дюбуа, то, очевидно, це бій, на який Фабіо був би готовий. Немає нічого кращого, ніж повністю британський поєдинок за титул чемпіона світу у важкій вазі!,

– сказав Офо.

Френк Воррен, промоутер Дюбуа, теж висловився про бій проти Вордлі. За його словами, поєдинок може відбутися вже навесні 2026 року.

"Ми обговорюємо різні питання з Фабіо, а також з Даніелем. Що б не сталося, вони обоє повинні битися, вони обоє хочуть битися і вони будуть битися. Тож, ймовірно, вони битимуться наприкінці квітня – на початку травня", – сказав він.

Який чемпіонський шлях Дюбуа та Вордлі?