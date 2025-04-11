Різниця у 40 кілограмів: одіозний кривдник Тайсона зазіхнув на бій проти непереможного чемпіона

Боксер-блогер Джейк Пол знайшов собі нового суперника серед когорти топових бійців. Кривдник Майка Тайсона продовжує дивувати боксерську спільноту.

Джейк Пол заговорив про поєдинок із непереможним чемпіоном світу Джервонтою Девісом. Відомий блогер розповів, що вже контактував із володарем титулу WBA у легкій вазі, передає 24 Канал із посиланням на Boxing Social.

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Шокуючий вибір

Пол-молодший розповів, коли може відбутись його бій проти "Танка".

Ми обговорювали з Девісом наш бій, довго вели перемовини та погодили основні моменти майбутнього поєдинку. Мені треба зачекати, поки він проведе реванш з Ламонтом Роучем. Сподіваюся, він переможе. Після цього ми повернемось до нашої ідеї та організації бою. Очевидно, що я маю вийти на ринг з Джервонтою,

– заявив Джейк Пол.

Довідка. 1 березня 2025-го року Джервонта Девін у скандальному бою розійшовся мировим із Ламонтом Роучем. "Танк" зберіг свій титул WBA, але рефері проігнорував відрахування нокдауну для Девіса у 9-му раунді, коли той несподівано став на коліно.

Цікаво, що Джейка Пола не лякає різниця у вазі із Девісом. Перед боєм із Майком Тайсоном Пол-молодший важив понад 100 кілограмів, а точніше 103,1. Натомість Джервонта б'ється у вазі до 61,2 кілограма. Напередодні бою з Роучем Девіс показав позначку 60,9 кілограма.

Відзначимо, що 28-річний Пол має за своєю спиною 11 перемог (7 – нокаутом) при одній поразці у 12 боях. Водночас Девіс у професіоналах оформив 30 звитяг (28 – нокаутом) при одній мировій у 31-му поєдинку.

Нагадаємо, що на бій Пола-молодшого викликав Олександр Усик. Також скандальний боксер-блогер може побитись з Ентоні Джошуа.