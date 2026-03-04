Чемпіону світу, якому пророкують перемогу над Усиком, поставили жорсткий ультиматум

Чемпіон світу за версією IBF у першій важкій вазі Джей Опетая 8 березня проведе бій проти Брендона Глентона. Поєдинок боксера, якого часто називають потенційний суперником Олександра Усика, мав бути титульним.

Наразі невідомо, чи на кону бою Опетаї та Глентона буде титул IBF. Про це повідомив експерт ESPN Сальвадор Родрігес.

Що відомо про бій Джея Опетеї?

За його інформацією, Міжнародна боксерська федерація (IBF) попросила Джея ухвалити рішення щодо титулу, за який він буде боротися цього вікенду.

Непереможний спортсмен з Австралії може або захистити титул IBF, або боротися за пояс промоутера Zuffa, але не за обидва.

Як відомо, 8 березня Опетая у бою проти Глентона дебютує на шоу Zuffa Boxing, яке заснували генеральний директор UFC Дейна Вайт та інвестор Туркі Аль-Шейх. Переможець поєдинку має стати першим чемпіоном в історії організації.

Слід зазначити, що в лютому видання Everything Boxing інформувало, що Zuffa Boxing дозволить Опетаї об'єднувати титули.

Джей Опетая: який рекорд боксера?