Чемпіону світу, якому пророкують перемогу над Усиком, поставили жорсткий ультиматум
- Джей Опетая 8 березня проведе бій проти Брендона Глентона, але невідомо, чи буде титул IBF на кону.
- Опетая має вибрати, чи захищати титул IBF, чи боротися за пояс промоутера Zuffa, але не за обидва.
Чемпіон світу за версією IBF у першій важкій вазі Джей Опетая 8 березня проведе бій проти Брендона Глентона. Поєдинок боксера, якого часто називають потенційний суперником Олександра Усика, мав бути титульним.
Наразі невідомо, чи на кону бою Опетаї та Глентона буде титул IBF. Про це повідомив експерт ESPN Сальвадор Родрігес.
Що відомо про бій Джея Опетеї?
За його інформацією, Міжнародна боксерська федерація (IBF) попросила Джея ухвалити рішення щодо титулу, за який він буде боротися цього вікенду.
Непереможний спортсмен з Австралії може або захистити титул IBF, або боротися за пояс промоутера Zuffa, але не за обидва.
Як відомо, 8 березня Опетая у бою проти Глентона дебютує на шоу Zuffa Boxing, яке заснували генеральний директор UFC Дейна Вайт та інвестор Туркі Аль-Шейх. Переможець поєдинку має стати першим чемпіоном в історії організації.
Слід зазначити, що в лютому видання Everything Boxing інформувало, що Zuffa Boxing дозволить Опетаї об'єднувати титули.
Джей Опетая: який рекорд боксера?
30-річний Опетая виступає у першій важкій вазі (крузервейт) та володіє титулом чемпіона IBF з 2022 року. За даними BoxRec, на рахунку австралійця 29 перемог, з яких 23 були здобуті нокаутом.
Попередній раз боксер виходив у ринг на початку грудня 2025 року, коли нокаутував німця Гусейна Джинкару.
Опетая раніше анонсував про плани піднятися у надважку вагу. Він стверджував, що зацікавлений у поєдинку з Олександром Усиком, який наразі є володарем титулів WBC, WBA та IBF.
Низка експертів вважають, що австралієць може завдати українцю першої поразки в кар'єрі. Так, колишній чемпіон світу Майріс Брієдіс, якого Усик свого часу здолав, висловив впевненість, що Опетая переможе українця.
Однак Опетая у коментарі The Ring заявив, що прагне бою з Девідом Бенавідесом, який вирішив змінити вагову категорію і піднятися у крузервейт.