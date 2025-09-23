За декілька місяців Джейк Пол битиметься з Джервонтою Девісом. У вівторок, 23 вересня, американський блогер провів битву поглядів з боксером.

Потім Джейк Пол поспілкувався з Джервонтою Девісом, який є чемпіоном світу у легкій вазі за версією WBA, на пресконференції. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на допис Most Valuable Promotions в інстаграмі.

Читайте також Пол може не отримати бій з кривдником Кличка: промоутер пояснив ризик

Що Пол сказав Девісу?

Джейк Пол пожартував над різницею у габаритах із Джервонтою Девісом. Блогер наголосив, що йому доводеться спілкуватися з восьмирічними дітлахами, аби звикнути до ударів, нижче коліна.

Пол підкреслив, що ті, хто підіймають руку на жінок – клоуни. Таким чином Джейк мав намір підколоти Джервонту Девіса, якого двічі звинувачували у домашньому насильстві.

Послухай, у мене було безліч жінок, але вони не скаржаться. Як гадаєш, чому,

– відповів Джервонта.

Пол і Джервонта провили битву поглядів: дивіться відео

Як повідомляє IFN, Джейк Пол також хоче провести бій на Місяці. А також блогер зі США висловив бажання стати чемпіоном світу з боксу, здолавши Олександра Усика в очному протистоянні.

Що відомо про Пола та Девіса?