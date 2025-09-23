Возможный оппонент Усика высмеял чемпиона мира на битве взглядов перед боем
- Джейк Пол провел битву взглядов с Джервонтой Дэвисом и пошутил над разницей в габаритах.
- Пол подколол Дэвиса относительно обвинений в домашнем насилии, называя таких людей "клоунами".
Через несколько месяцев Джейк Пол сразится с Джервонтой Дэвисом. Во вторник, 23 сентября, американский блогер провел битву взглядов с боксером.
Затем Джейк Пол пообщался с Джервонтой Дэвисом, который является чемпионом мира в легком весе по версии WBA, на пресс-конференции. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на сообщение Most Valuable Promotions в инстаграме.
Что Пол сказал Дэвису?
Джейк Пол пошутил над разницей в габаритах с Джервонтой Дэвисом. Блогер отметил, что ему приходится общаться с восьмилетними детьми, чтобы привыкнуть к ударам, ниже колена.
Пол подчеркнул, что те, кто поднимают руку на женщин – клоуны. Таким образом Джейк намеревался подколоть Джервонту Дэвиса, которого дважды обвиняли в домашнем насилии.
Послушай, у меня было множество женщин, но они не жалуются. Как думаешь, почему,
– ответил Джервонта.
Пол и Джервонта провили битву взглядов: смотрите видео
Как сообщает IFN, Джейк Пол также хочет провести бой на Луне. А также блогер из США выразил желание стать чемпионом мира по боксу, одолев Александра Усика в очном противостоянии.
Что известно о Поле и Дэвисе?
Джейк Пол в прошлом году победил Майка Тайсона, а в 2025 году одолел Хулио Сезара Чавеса-младшего.
Джервонта Дэвис в последний раз дрался в марте 2025 года против Ламонта Роуча. Бой завершился скандальной ничьей, которая возмутила боксерскую общественность.
Бой между Джейком Полом и Джервонтой Дэвисом состоится 14 ноября 2025 года. Проведение поединка запланировано в Майами на арене "Kaseya Center".