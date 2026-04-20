Після травматичного бою з Джошуа: Пол розкрив, чи жалкує про вихід у ринг
- Ентоні Джошуа переміг Джейка Пола нокаутом у шостому раунді, причому Пол тричі побував у нокдауні.
- Джейк Пол заявив, що не шкодує про бій, незважаючи на перелом щелепи, і готовий повторити цей досвід.
Ентоні Джошуа здобув перемогу нокаутом у шостому раунді бою проти Джейка Пола, який відбувся 20 грудня 2025 року в Маямі. До цього американець тричі побував у нокдауні: двічі в п'ятому раунді та ще один раз у шостому.
Боксер і співзасновник промоушену MVP Пол заявив, що не шкодує про бій проти колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Джошуа, попри поразку. Про це він розповів у відео на ютуб-каналі Кріса Меннікса.
Що сказав Пол про бій з Джошуа?
За словами Пола, навіть знаючи наслідки бою, зокрема перелом щелепи, він без вагань погодився б пройти цей шлях знову.
Сто відсотків, друже. Я чудово провів час і отримав дуже цінний досвід. І думаю, що в довгостроковій перспективі це все спрацювало мені в плюс. Бог вів мене цим шляхом, тож я безумовно зробив би це знову. Думаю, для світу це було дуже видовищно,
– заявив боксер.
Який був стан у Пола після бою?
Медичне обстеження підтвердило у Пола подвійний перелом щелепи. У зв'язку з цим йому провели операцію, під час якої встановили титанові пластини, а також видалили частину зубів для стабілізації травми, повідомляє видання People.
У лютому 2026 року стало відомо, що Полу знадобилося повторне хірургічне втручання на щелепі через ускладнення: металеві пластини та гвинти почали зміщуватися через недостатній відпочинок і навантаження в період відновлення, пише The Independent.