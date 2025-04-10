"Я розмовляв з Ентоні": кривдник Тайсона зізнався, чи битиметься проти Джошуа
- Джейк Пол кинув виклик Ентоні Джошуа і заявив, що вони планують провести бій.
- Джейк Пол переміг Майка Тайсона у листопаді минулого року, а Ентоні Джошуа поступився Даніелю Дюбуа у вересні 2024 року.
У Ентоні Джошуа з'явився неочікуваний суперник. Джейк Пол продовжує шокувати боксерський світ, кинувши виклик колишньому чемпіону світу з Британії.
Американський блогер висловися стосовно бою з британцем. Зі слів Пола, він вже розмовляв з Ей Джеєм щодо проведення поєдинку, пише 24 канал із посиланням на Boxing Social.
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Що відповів Джошуа
Джейк Пол наголосив, що він розмовляв з Ентоні Джошуа щодо потенційного бою. Американський блогер заявив, що Ей Джей погодився провести поєдинок.
Зі слів Джейка Пола, він та британський боксер планують битися у наступному році.
Я розмовляв з Ентоні телефоном. Ми плануємо це на 2026 рік. Він подзвонив мені і сказав: «Я бачив, як ти викликав мене», і додав: «Давай організуємо це. Давайте зробимо так, щоб це сталося,
– сказав Пол.
Нагадаємо, що у листопаді минулого року Джейк Пол бився проти Майка Тайсона. Блогер переміг "Залізного Майка" одноголосним рішенням суддів.
Щодо Ентоні Джошуа, то британець бився у вересні 2024 року проти Даніеля Дюбуа. Ей Джей достроково поступився "Тріпл-Ді" у п'ятому раунді поєдинку.