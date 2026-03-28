Усику хочуть організувати сенсаційний бій проти відомого на весь світ бійця

Американський боксер та блогер Джейк Пол повідомив, що не збирається залишати спорт після важкої поразки від Ентоні Джошуа. У планах інфлюенсера поєдинок з Олександром Усиком.

У коментарі Sky Sports Пол заявив, що планує повернутися у бокс у листопаді або грудні. Він також серйозно налаштований на бій з 39-річним Усиком у форматі ММА.

Що Пол сказав про бій з Усиком?

Наразі блогер одужує після перелому щелепи, отриманого у поєдинку з Джошуа в грудні 2025 року, та планує відновити спаринги через 4 – 5 місяців.

Я обожнюю битися. Мені подобаються всі сторони цього процесу, навіть зламана щелепа та інші речі, що приходять із цим спортом. Мабуть, я трохи божевільний, але мені точно є чого досягати на рингу,

– сказав Пол.

Джейк додав, що його повернення буде залежати від того, як почуватиметься.

Зараз Пол займається організацією турніру зі змішаних єдиноборств, де в головному бою зустрінуться Ронда Роузі та Джина Карано. Він запевнив, що розглядає можливість власного поєдинку з Усиком.

"Це абсолютно серйозно, але побачимо, як воно буде. Спершу мені потрібно почати тренуватися. У житті занадто багато справ, які треба встигнути", – додав Пол.

