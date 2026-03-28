Усику хочуть організувати сенсаційний бій проти відомого на весь світ бійця
- Джейк Пол планує поєдинок з Олександром Усиком у форматі ММА після одужання від перелому щелепи.
- Усик не погодиться на бій з Полом у боксерському рингу, але допускає можливість зустрічі за правилами MMA.
Американський боксер та блогер Джейк Пол повідомив, що не збирається залишати спорт після важкої поразки від Ентоні Джошуа. У планах інфлюенсера поєдинок з Олександром Усиком.
У коментарі Sky Sports Пол заявив, що планує повернутися у бокс у листопаді або грудні. Він також серйозно налаштований на бій з 39-річним Усиком у форматі ММА.
Дивіться також Для боксера, який загрожує Усику, настав момент істини: чи пройде "Новий Майк Тайсон" перевірку
Що Пол сказав про бій з Усиком?
Наразі блогер одужує після перелому щелепи, отриманого у поєдинку з Джошуа в грудні 2025 року, та планує відновити спаринги через 4 – 5 місяців.
Я обожнюю битися. Мені подобаються всі сторони цього процесу, навіть зламана щелепа та інші речі, що приходять із цим спортом. Мабуть, я трохи божевільний, але мені точно є чого досягати на рингу,
– сказав Пол.
Джейк додав, що його повернення буде залежати від того, як почуватиметься.
Зараз Пол займається організацією турніру зі змішаних єдиноборств, де в головному бою зустрінуться Ронда Роузі та Джина Карано. Він запевнив, що розглядає можливість власного поєдинку з Усиком.
"Це абсолютно серйозно, але побачимо, як воно буде. Спершу мені потрібно почати тренуватися. У житті занадто багато справ, які треба встигнути", – додав Пол.
Яка позиція Усика щодо бою з Полом?
Накіса Бідаріана, промоутер Пола, у липні 2025 року заявляв, що сторони ведуть перемовини про бій в октагоні. Ба більше, коли Усик бився проти Даніеля Дюбуа, Джейк приїхав подивитися поєдинок, а також був у роздягальні українського чемпіона.
Егіс Клімас, менеджер Усика, запевнив, що український боксер ніколи б не погодився на бій із Джейком у боксерському рингу, але не відкинув можливість зустрічі за правилами MMA.
У вересні 2025 року американець на своїй сторінці в соцмережі X озвучив план на найближчі 5 років, де серед пунктів була перемога над Усиком. Українець відреагував на допис Пола у себе на сторінці, заявивши, що невдовзі закінчить боксерську кар'єру й тоді чекатиме на нього у клітці.
Та Сергій Лапін, директор команди Усика, повідомив, що наразі не розглядається можливість проведення бою за правилами ММА з Полом.