Відомий ексбоксер зробив несподіваний прогноз на можливий реванш Джошуа – Дюбуа

Колишній боксер Тоні Белью висловився щодо можливого британського бою між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Ексчемпіон світу за версією WBC дав сміливий прогноз на це ймовірне друге протистояння.

Тоні Белью зробив ставку на досвідченого 35-річного Ей Джея. Колишній чемпіон світу назвав ваговий показник, який став би ключовим у їх можливому реванші, інформує 24 Канал із посиланням на Ringside24.

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Прогноз від Белью

Белью поповнив табір тих людей зі світу боксу, які стоять не на стороні "Динаміта".

Якби вони провели бій-реванш, я б сказав, що Джошуа переможе. Ентоні має кращі якості, ніж Даніель Дюбуа, але все залежить від його мислення,

– заявив Белью.

Нагадаємо, що 21 вересня 2024 року Джошуа вперше у своїй кар'єрі вийшов у ринг проти Дюбуа. Поєдинок двох британців відбувся за підтримки рідних трибун лондонського "Вемблі". Якби би прихильники боксу не чекали видовищного 12-раундового бою, але поєдинок закінчився вже у п'ятому раунді, коли Даніель нокаутував Ентоні.

Раніше промоутер Едді Хірн розповів, чому Джошуа відмовився від ідеї взяти реванш у Дюбуа у лютому цього року. Причиною цьому була травма в Ентоні, тому Ей Джей не міг погодитись на другу битву із "Динамітом".