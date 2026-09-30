Ф'юрі та Джошуа провели першу дуель поглядів: як це було

У середу, 30 вересня, у Лондоні відбулася перша спільна пресконференція британських боксерів Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі. Захід був присвячений довгоочікуваному поєдинку між спортсменами, який має відбутися 11 грудня у Кардіффі.

Втім, ще до офіційного анонсу навколо майбутньої зустрічі точилося чимало суперечок. Неодноразово з'являлася інформація, що бій можуть скасувати, а сама пресконференція не відбудеться через низку причин. Як пройшла перша спільна зустріч Джошуа та Ф'юрі перед очікуваним протистоянням, розповість 24 Канал.

Як пройшла перша дуель поглядів Ф'юрі та Джошуа

Одним із гостей пресконференції став колишній чемпіон світу Леннокс Льюїс.

Леннокс Льюїс / Фото Getty Images

Захід відкрив легендарний Майкл Баффер.

Майкл Баффер / Фото Getty Images

Також виступив організатор бою Туркі Аль-Шейх, який розповів про проблеми зі здоров'ям, що турбували його останніми місяцями та неодноразово ставали темою обговорень у ЗМІ. Водночас він наголосив, що для нього принципово важливо провести цей поєдинок найближчим часом.

Оскільки Ф'юрі у своїх соціальних мережах неодноразово тиснув на Джошуа, а між командами виникали розбіжності щодо місця проведення бою, здавалося, що їхні стосунки дещо загострилися. Втім, принаймні сама пресконференція розпочалася на позитивній ноті та пройшла у доволі невимушеній і жартівливій атмосфері.

Перша дуель поглядів Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа / Фото Getty Images

Навіть традиційна дуель поглядів цього разу обійшлася без провокацій. Попри певну напругу, яка відчувалася напередодні зустрічі, та звичну для Ф'юрі схильність піддражнювати суперників, цього разу все пройшло доволі спокійно. Боксери обмінялися кількома репліками, однак, судячи з атмосфери та реакцій обох, вони не мали образливого характеру.

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Нагадаємо, що боксери зустрінуться в ринзі за вакантний титул WBA Super у надважкій вазі. Ексклюзивні права на трансляцію цього боксерського шоу по всьому світу отримав стримінговий сервіс Netflix.