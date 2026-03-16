Це не Усик: Ф'юрі вийде у ринг проти боксера, який познущався з Кличка

Тайсон Ф'юрі перервав завершення кар'єри після двох поразок Олександру Усику та в наступному бою 11 квітня зустрінеться з Арсланбеком Махмудовим. У 2026 році на "Циганського короля", окрім поєдинку з росіянином, ймовірно, чекає зустріч з кривдником Володимира Кличка.

Аналітик Гарет Девіс повідомив, що Ф'юрі підписав контракт на бій з Ентоні Джошуа, повідомляє TalkSPORT Boxing. На цей момент відомо, що поєдинок буде показаний на платформі Netflix, з якою співпрацює Тайсон.

Коли відбудеться бій Ф'юрі – Джошуа?

За інформацією Девіса, протистояння Ф'юрі – Джошуа "точно відбудеться". Ймовірно, боксери проведуть поєдинок наприкінці 2026 року або вже у 2027 році.

Водночас аналітик повідомив, що "Ей-Джей", який у 2017 році нокаутував Кличка, проведе проміжний бій перед тим, як вийти на ринг проти Ф'юрі. Ймовірно, Джошуа, який у грудні 2026 року потрапив у ДТП, повернеться у червні – липні.

Раніше Френк Воррен, промоутер Ф'юрі, підтвердив, що Тайсон готовий до поєдинку з Джошуа. Однак він поставив під сумнів готовність "Ей-Джея".

Джошуа – Ф'юрі: що відомо про бій?