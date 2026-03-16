Це не Усик: Ф'юрі вийде у ринг проти боксера, який познущався з Кличка
- Тайсон Ф'юрі вийде на ринг проти Арсланбека Махмудова 11 квітня, а також підписав контракт на бій з Ентоні Джошуа.
- Поєдинок Ф'юрі – Джошуа планується наприкінці 2026 року або на початку 2027 року і буде показаний на Netflix.
Тайсон Ф'юрі перервав завершення кар'єри після двох поразок Олександру Усику та в наступному бою 11 квітня зустрінеться з Арсланбеком Махмудовим. У 2026 році на "Циганського короля", окрім поєдинку з росіянином, ймовірно, чекає зустріч з кривдником Володимира Кличка.
Аналітик Гарет Девіс повідомив, що Ф'юрі підписав контракт на бій з Ентоні Джошуа, повідомляє TalkSPORT Boxing. На цей момент відомо, що поєдинок буде показаний на платформі Netflix, з якою співпрацює Тайсон.
Коли відбудеться бій Ф'юрі – Джошуа?
За інформацією Девіса, протистояння Ф'юрі – Джошуа "точно відбудеться". Ймовірно, боксери проведуть поєдинок наприкінці 2026 року або вже у 2027 році.
Водночас аналітик повідомив, що "Ей-Джей", який у 2017 році нокаутував Кличка, проведе проміжний бій перед тим, як вийти на ринг проти Ф'юрі. Ймовірно, Джошуа, який у грудні 2026 року потрапив у ДТП, повернеться у червні – липні.
Раніше Френк Воррен, промоутер Ф'юрі, підтвердив, що Тайсон готовий до поєдинку з Джошуа. Однак він поставив під сумнів готовність "Ей-Джея".
Джошуа – Ф'юрі: що відомо про бій?
- Двобій британців планували організувати кілька років тому, коли Ф'юрі утримував титул WBC, а Джошуа володів поясами WBO, WBA та IBF. Проте обидва спортсмени програли всі титули Олександру Усику.
- Едді Гірн, промоутер Джошуа, нещодавно розповів, що бій з Ф'юрі планували на серпень 2026 року. Проте смертельна аварія у Нігерії, в яку потрапив Ентоні, завадила поєдинку. За словами промоутера, тепер протистояння залежить від того, чи зможе Джошуа повернутися у спорт після трагедії.
- Додамо, що попередній бій "Ей-Джея" відбувся у грудні 2025 року, коли він брутально нокаутував Джейка Пола. За даними BoxRec, Джошуа виграв 29 боїв на професійному рингу та має у пасиві 4 поразки.
- Щодо Ф'юрі, то британець раніше сказав, що аварія з Джошуа вплинула на його рішення повернутися у спорт, пише Sky Sports. Також "Циганський король" не полишає надій провести третій поєдинок проти Усика.