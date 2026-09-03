За словами Гірна, команда Джошуа вже передала саудівським організаторам свої останні пропозиції щодо контракту та тепер очікує на остаточне рішення. Очікується, що воно буде ухвалене вже цього тижня. Про це промоутер розповів у коментарі DAZN Boxing.

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Гірн наголосив, що для нього принципово важливо, аби бій відбувся незалежно від місця проведення. Водночас він вважає, що поєдинок на лондонському "Вемблі" перед 100 тисячами глядачів мав би особливу атмосферу.

Вихід цих двох перед 100 тисячами глядачів на "Вемблі" – це буде щось рівня вечора суботи на "Кроук Парк". "Медісон-сквер-гарден" – це теж чудово. 20 тисяч глядачів, величезний бій. Але це буде зовсім інша атмосфера. Утім, чого ми точно не допустимо – так це того, щоб бій взагалі зірвався,

– сказав він.

Промоутер додав, що команда Джошуа вже звернулася до саудівської сторони зі своїми пропозиціями.

Ми повернулися до саудівців і сказали: "Ось наші правки. Вони абсолютно адекватні. Якщо ви справді хочете це зробити – погнали". Але вони мають ухвалити рішення вже цього тижня,

– розповів Гірн.

При цьому він запевнив, що сторона Джошуа не наполягає виключно на проведенні бою у Великій Британії.

Ми не кажемо: "Англія або нічого". Ми підписали контракт, ми в грі. Тож де б цей бій не відбувся – це буде грандіозно,

– підсумував промоутер.

Напередодні Ф'юрі опублікував постер майбутнього поєдинку з Джошуа. На ньому місцем проведення зазначено Нью-Йорк, однак дата бою не вказана.

Водночас, за інформацією Daily Mail, поєдинок Джошуа – Ф'юрі може відбутися 20 листопада на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку.

Джошуа здобув 30 перемог у 34 боях, 27 із них нокаутом. Ф'юрі має 35 перемог, 24 нокаутом, дві поразки та одну нічию.