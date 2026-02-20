Коли відбудеться бій Джошуа – Ф'юрі: промоутер розкрив нові деталі поєдинку століття

Один з найбільш очікуваних поєдинків у надважкій вазі між Ентоні Джошуа й Тайсоном Ф'юрі таки може відбутися. Промоутер Едді Гірн розкрив нові деталі щодо повернення Джошуа на ринг.

Гірн повідомив, що першочергово бій з Ф'юрі планували на серпень 2026 року, пише Boxing Scene. Але цього не сталося через те, що "Ей-Джей", як називають Джошуа, потрапив у ДТП наприкінці грудня 2025 року.

Коли відбудеться бій Джошуа – Ф'юрі?

Промоутер заявив, що наступним суперником британця буде не його земляк Ф'юрі, а повернення Ентоні відбудеться, ймовірно, наприкінці літа.

Гірн розповів, що після смертельної аварії в Нігерії, в якій Джошуа втратив двох тренерів, він ще не готовий відновити тренувальний табір. Наразі боксер відпочиває, а перший поєдинок після перемоги над Джейком Полом може відбутися у липні.

Втім, промоутер наголосив, що повернення Джошуа залежить від того, яким він буде під час тренувального табору.

Гадаю, будь-який бій буде небезпечним після того, через що він пройшов. Ми відкриті до поєдинку з Тайсоном Ф’юрі, але, ймовірно, це радше кінець року – можливо, початок 2027-го,

– сказав Гірн.

Раніше промоутер Джошуа розповідав, що смертельна аварія завадила організувати бій з Ф'юрі. Ба більше, "Ей-Джей" нібито був готовий завершити спортивну кар'єру.

Коротко про аварію з Джошуа

Після перемоги проти Пола 36-річний Джошуа відправився до Нігерії, де Lexus, в якому був ексчемпіон світу, перевищив швидкість і врізався у вантажівку.

Унаслідок аварії загинули близькі друзі боксера Латіф Айоделе та Сін Гамі. Український тренер британця Єгор Голуб розповів, що Сіна займався справами Джошуа по бізнесу, а також супроводжував боксера й робив йому масаж.

Джошуа врятувало те, що він пересів на заднє сидіння та отримав незначні травми.

Зверніть увагу. За даними BoxRec, Джошуа виграв 29 боїв на професійному рингу. У його пасиві 4 поразки, дві з яких Олександру Усику.

Що планує Ф'юрі?