Відомий ведучий розповів нові деталі поєдинку Ф'юрі – Джошуа

Британські зірки боксу Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа можуть зустрітися у ринзі в Нью-Йорку. Одним із головних варіантів для проведення бою називають арену "Медісон-сквер-гарден".

Ведучий спортивного шоу talkSPORT Саймон Джордан заявив, що промоутер Джошуа Едді Гірн, попри публічне бажання організувати поєдинок у Великій Британії, усвідомлює: бій, найімовірніше, відбудеться саме у США. Про це пише Boxing News 24.

На якій арені пройде бій Ф'юрі – Джошуа

Раніше Гірн заявляв, що Джошуа не підписав би контракт, якби знав, що поєдинок не відбудеться у Великій Британії.

Бій відбудеться на арені "Медісон-сквер-гарден", і він це знає. Вони знають, що бій буде в Америці. Думаю, вони хочуть зберегти певний вплив на переговори,

– сказав Джордан.

Водночас менеджер Ф'юрі Спенсер Браун повідомляв, що команда "Циганського короля" вже готова до тренувального табору, але очікує на погодження останніх організаційних деталей.

Джордан також висловився про статус майбутнього протистояння. На його думку, називати бій "подією покоління" некоректно, оскільки головним мотивом його проведення є фінансова складова.

Це бій заради грошей. Ми можемо називати його подією покоління, але якби це справді була подія покоління, він відбувся б тоді, коли за ним стояла реальна спортивна цінність і на кону було щось більше, ніж просто спадщина бійців,

– зазначив ведучий.

Сам Ф'юрі раніше заявив, що новини щодо бою з'являться найближчим часом. Очікується, що презентацію поєдинку проведуть біля однієї з відомих пам'яток Великої Британії.