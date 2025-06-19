Бою Джошуа – Ф'юрі бути: між британськими зірками боксу є усна домовленість
- Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі мають усну домовленість про бій, і Ф'юрі погодився відновити кар'єру для цього поєдинку.
- Офіційне оголошення про бій очікується найближчими тижнями, але фінансові питання можуть вплинути на його проведення до кінця 2025 року.
- Ф'юрі має 34 перемоги у 37 поєдинках, тоді як Джошуа здобув 28 перемог у 32 боях, зокрема, зазнавши поразки від Даніеля Дюбуа у вересні 2024 року.
Ентоні Джошуа продовжує чекати британської битви проти Тайсона Ф'юрі. Спершу "Циганському королю" потрібно відновити кар'єру, яку вчергове закінчив на початку 2025 року після поразок від Олександра Усика.
Як повідомляє GB News, прихильники боксу у майбутньому обов'язково побачать британську битву Джошуа та Ф'юрі. Між Ентоні та Тайсоном є усна домовленість щодо очного протистояння, пише 24 Канал.
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Чи відбудеться бій Джошуа – Ф'юрі
За інформацією джерела, "Циганський король" погодився відновити професійну кар'єру заради цього бою. Це підтверджують його тренування із боксу. Ймовірно, що вже найближчими тижнями офіційно оголосять про даний двобій.
Ф’юрі та Джошуа – це випадок коли, а не якщо. Тайсон погодився відновити кар'єру, щоб зустрітися з Ей Джеєм, тому останніми місяцями він наполегливо працює в тренажерному залі. Про це має бути офіційно оголошено найближчими тижнями,
– інформує джерело.
Джошуа та Ф'юрі прагнуть провести бій за підтримки рідних трибун.
Не виключено, що боксери розділять один ринг ще до кінця 2025 року, якщо, звісно, зможуть вдарити по руках щодо фінансової частини контракту. Адже саме цей вектор затримує їх угоду.
- Нагадаємо, що минулого року Тайсон двічі програв Усику та вчергове попрощався із профі-рингом. У Ф'юрі за спиною 37 поєдинків: 34 перемоги (24 – нокаутом), 2 поразки та одна нічия.
- Натомість Джошуа у вересні 2024-го несподівано у 5-му раунді був нокаутований своїм земляком Даніелем Дюбуа. Ентоні зазнав 4-ї поразки у професіоналах у 32-х зустрічах, у яких здобув 28 звитяг (25 – нокаутом).