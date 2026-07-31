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Fight News 24 Новини боксу Бій Джошуа назвали договірним – суперник британця вперше розкрив правду
31 липня, 23:02
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Бій Джошуа назвали договірним – суперник британця вперше розкрив правду

Михайло Гема

Ведучий спортивного шоу TalkSPORT Саймон Джордан вважає, що бій між Ентоні Джошуа та Крістіаном Пренгою мав договірний характер. Албанський боксер різко відповів на звинувачення.

Пренга у коментарі Boxing News назвав "відвертою дурістю" коментарі Саймона Джордана про договірний бій.

Чи був бій Джошуа – Пренга договірним

35-річний албанець додав, що має принципи, а тому ніколи б не брав участі в подібних схемах.

"Вони повністю неправдиві, і безвідповідально з боку будь-кого стверджувати подібне. Ми з "Ей-Джеєм" маємо принципи, і ніколи б не брали участі в такій дурості", – сказав Пренга. 

У першому раунді поєдинку Крістіан двічі відправив Джошуа у нокдаун, що стало справжнім шоком, адже албанець не входить до топ-15 жодної боксерської організації.

Утім Пренга не зміг розвинути успіх на старті бою, після чого Джошуа завершив бій нокаутом у другому раунді.

Я відчував, що мені потрібно зберегти сили й перевести подих, тому вирішив почати бій повільніше, щоб відновити енергію. На жаль, цього не сталося, а такий повільний темп дозволив "Ей-Джею" перехопити контроль над поєдинком,
– пояснив Крістіан результат зустрічі.

Нагадаємо, Джошуа готувався до бою з командою Олександра Усика. Після поєдинку експерти з боксу активно обговорюють роботу українських фахівців.

Так, журналіст ESPN KnockOut Хуліус Джуліаніс розкритикував команду британця і саркастично написав, що Джошуа міг отримати ідентичну допомогу від когось з друзів.

Британський боксер надважкої ваги Річард Ріакпоре вважає, що проблема була у мовному бар'єрі. На його думку, "Ей-Джею" потрібен перекладач для роботи з українськими фахівцями.

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