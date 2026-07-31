Бій Джошуа назвали договірним – суперник британця вперше розкрив правду

Ведучий спортивного шоу TalkSPORT Саймон Джордан вважає, що бій між Ентоні Джошуа та Крістіаном Пренгою мав договірний характер. Албанський боксер різко відповів на звинувачення.

Пренга у коментарі Boxing News назвав "відвертою дурістю" коментарі Саймона Джордана про договірний бій.

Чи був бій Джошуа – Пренга договірним

35-річний албанець додав, що має принципи, а тому ніколи б не брав участі в подібних схемах.

"Вони повністю неправдиві, і безвідповідально з боку будь-кого стверджувати подібне. Ми з "Ей-Джеєм" маємо принципи, і ніколи б не брали участі в такій дурості", – сказав Пренга.

У першому раунді поєдинку Крістіан двічі відправив Джошуа у нокдаун, що стало справжнім шоком, адже албанець не входить до топ-15 жодної боксерської організації.

Утім Пренга не зміг розвинути успіх на старті бою, після чого Джошуа завершив бій нокаутом у другому раунді.

Я відчував, що мені потрібно зберегти сили й перевести подих, тому вирішив почати бій повільніше, щоб відновити енергію. На жаль, цього не сталося, а такий повільний темп дозволив "Ей-Джею" перехопити контроль над поєдинком,

– пояснив Крістіан результат зустрічі.

Нагадаємо, Джошуа готувався до бою з командою Олександра Усика. Після поєдинку експерти з боксу активно обговорюють роботу українських фахівців.

Так, журналіст ESPN KnockOut Хуліус Джуліаніс розкритикував команду британця і саркастично написав, що Джошуа міг отримати ідентичну допомогу від когось з друзів.

Британський боксер надважкої ваги Річард Ріакпоре вважає, що проблема була у мовному бар'єрі. На його думку, "Ей-Джею" потрібен перекладач для роботи з українськими фахівцями.